Infestările cu plosnițe cresc în Capitală: specialiștii avertizează și explică procedurile corecte de eliminare

Bucureștiul se confruntă cu un val tot mai accentuat de infestări cu plosnițe, un fenomen care până de curând părea marginal, dar care a început să afecteze un număr tot mai mare de locuințe, spații de cazare și imobile vechi. Creșterea mobilității urbane, călătoriile frecvente, schimburile de locuințe și achiziția de mobilier second-hand sunt printre principalele motive pentru răspândirea acestor insecte invazive.

Experții în domeniul DDD (dezinfecție, dezinsecție, deratizare) atrag atenția că infestările cu plosnițe nu trebuie ignorate, deoarece insectele sunt dificil de depistat la început, rezistente la multe substanțe și capabile să supraviețuiască perioade lungi fără hrană. Pentru cei interesați de proceduri detaliate, există ghiduri dedicate serviciilor de dezinsectie plosnite Bucuresti, care explică metodele profesionale utilizate în combaterea infestărilor.

Specialiștii explică faptul că plosnițele se răspândesc rapid în:

blocuri vechi cu instalații comune

locuințe renovate recent, unde mobilierul a fost schimbat

apartamente închiriate pe termen scurt

clădiri cu trafic intens de persoane

zone centrale unde mobilitatea este mare

„Plosnițele nu au nicio legătură cu igiena. Se atașează de bagaje, haine, obiecte textile și se instalează în spații mici, greu accesibile”, explică unul dintre experții consultați.

Printre simptomele care ar trebui să alerteze locatarii se numără:

înțepături multiple, dispuse în linie

pete mici de sânge pe lenjerie

puncte negre pe saltea sau pe marginea patului

insecte brun-roșcate, observate mai ales noaptea

un miros dulceag, specific, în dormitor

Identificarea timpurie poate preveni o infestare majoră.

Spray-urile obișnuite sau soluțiile improvizate găsite online au eficiență redusă împotriva coloniilor de plosnițe. În unele cazuri, pot chiar agrava situația.

Iată câteva motive:

plosnițele sunt rezistente la multe substanțe

ouăle nu sunt afectate de majoritatea spray-urilor casnice

insectele se pot dispersa în alte camere

substanțele aplicate greșit pot pune în pericol sănătatea

ascunzătorile sunt adesea în zone greu accesibile

De aceea, intervențiile trebuie realizate metodic, cu substanțe avizate și cu echipamente profesionale.

Specialiștii recomandă un protocol standard folosit în toată Uniunea Europeană:

Inspecția inițială

Identificarea surselor, ascunzătorilor și evaluarea gravității.

Prima intervenție

Aplicarea substanțelor profesionale, cu acțiune imediată asupra insectelor adulte.

A doua intervenție la 10 zile

Eliminarea insectelor eclozate din ouă, care nu pot fi distruse la prima etapă.

A treia intervenție la încă 10 zile

Stabilizarea completă a mediului tratat și eliminarea reziduurilor biologice.

Acest protocol este considerat standardul de eficiență în combaterea plosnițelor.

Experții recomandă câteva măsuri preventive esențiale:

verificarea atentă a bagajelor după călătorii

evitarea achiziției de saltele și canapele second-hand

aspirarea periodică a saltelei și canapelei

folosirea husei anti-plosnițe

verificarea atentă a camerelor de dormit

În cazul apariției suspiciunilor, acționarea rapidă este esențială pentru limitarea răspândirii.

Un apel la informare și responsabilitate

Infestările cu plosnițe pot fi eliminate în totalitate doar prin intervenții profesioniste, aplicate etapizat și cu substanțe avizate. Specialiștii recomandă ca populația să fie atentă la semne și să nu amâne momentul în care solicită ajutor de specialitate. Cu cât situația este tratată mai devreme, cu atât costurile și disconfortul sunt mai mici.