Social

Infestările cu plosnițe cresc în Capitală: specialiștii avertizează și explică procedurile corecte de eliminare

Comentează știrea
Infestările cu plosnițe cresc în Capitală: specialiștii avertizează și explică procedurile corecte de eliminare
Din cuprinsul articolului

Bucureștiul se confruntă cu un val tot mai accentuat de infestări cu plosnițe, un fenomen care până de curând părea marginal, dar care a început să afecteze un număr tot mai mare de locuințe, spații de cazare și imobile vechi. Creșterea mobilității urbane, călătoriile frecvente, schimburile de locuințe și achiziția de mobilier second-hand sunt printre principalele motive pentru răspândirea acestor insecte invazive.

Experții în domeniul DDD (dezinfecție, dezinsecție, deratizare) atrag atenția că infestările cu plosnițe nu trebuie ignorate, deoarece insectele sunt dificil de depistat la început, rezistente la multe substanțe și capabile să supraviețuiască perioade lungi fără hrană. Pentru cei interesați de proceduri detaliate, există ghiduri dedicate serviciilor de dezinsectie plosnite Bucuresti, care explică metodele profesionale utilizate în combaterea infestărilor.

Un fenomen tot mai răspândit în mediul urban

Specialiștii explică faptul că plosnițele se răspândesc rapid în:

  • blocuri vechi cu instalații comune
  • locuințe renovate recent, unde mobilierul a fost schimbat
  • apartamente închiriate pe termen scurt
  • clădiri cu trafic intens de persoane
  • zone centrale unde mobilitatea este mare

„Plosnițele nu au nicio legătură cu igiena. Se atașează de bagaje, haine, obiecte textile și se instalează în spații mici, greu accesibile”, explică unul dintre experții consultați.

Casa Lăutarilor: Cum a ajuns blocul de peste 1,2 milioane de euro la asociația maestrului Nicolae Botgros
Casa Lăutarilor: Cum a ajuns blocul de peste 1,2 milioane de euro la asociația maestrului Nicolae Botgros
Alex Florenţa solicită digitalizarea DIICOT și crearea unui compartiment de investigații online
Alex Florenţa solicită digitalizarea DIICOT și crearea unui compartiment de investigații online

Semnele care indică prezența plosnițelor

Printre simptomele care ar trebui să alerteze locatarii se numără:

  • înțepături multiple, dispuse în linie
  • pete mici de sânge pe lenjerie
  • puncte negre pe saltea sau pe marginea patului
  • insecte brun-roșcate, observate mai ales noaptea
  • un miros dulceag, specific, în dormitor

Identificarea timpurie poate preveni o infestare majoră.

De ce nu funcționează metodele din comerț

Spray-urile obișnuite sau soluțiile improvizate găsite online au eficiență redusă împotriva coloniilor de plosnițe. În unele cazuri, pot chiar agrava situația.

Iată câteva motive:

  • plosnițele sunt rezistente la multe substanțe
  • ouăle nu sunt afectate de majoritatea spray-urilor casnice
  • insectele se pot dispersa în alte camere
  • substanțele aplicate greșit pot pune în pericol sănătatea
  • ascunzătorile sunt adesea în zone greu accesibile

De aceea, intervențiile trebuie realizate metodic, cu substanțe avizate și cu echipamente profesionale.

Cum arată un tratament corect, aplicat în trei etape

Specialiștii recomandă un protocol standard folosit în toată Uniunea Europeană:

  1. Inspecția inițială

Identificarea surselor, ascunzătorilor și evaluarea gravității.

  1. Prima intervenție

Aplicarea substanțelor profesionale, cu acțiune imediată asupra insectelor adulte.

  1. A doua intervenție la 10 zile

Eliminarea insectelor eclozate din ouă, care nu pot fi distruse la prima etapă.

  1. A treia intervenție la încă 10 zile

Stabilizarea completă a mediului tratat și eliminarea reziduurilor biologice.

Acest protocol este considerat standardul de eficiență în combaterea plosnițelor.

Cum pot preveni locuitorii o infestare

Experții recomandă câteva măsuri preventive esențiale:

  • verificarea atentă a bagajelor după călătorii
  • evitarea achiziției de saltele și canapele second-hand
  • aspirarea periodică a saltelei și canapelei
  • folosirea husei anti-plosnițe
  • verificarea atentă a camerelor de dormit

În cazul apariției suspiciunilor, acționarea rapidă este esențială pentru limitarea răspândirii.

Un apel la informare și responsabilitate

Infestările cu plosnițe pot fi eliminate în totalitate doar prin intervenții profesioniste, aplicate etapizat și cu substanțe avizate. Specialiștii recomandă ca populația să fie atentă la semne și să nu amâne momentul în care solicită ajutor de specialitate. Cu cât situația este tratată mai devreme, cu atât costurile și disconfortul sunt mai mici.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:06 - Casa Lăutarilor: Cum a ajuns blocul de peste 1,2 milioane de euro la asociația maestrului Nicolae Botgros
16:01 - Ce spune Serghei Mizil ar fi făcut în locul lui Victor Ponta
15:54 - Alex Florenţa solicită digitalizarea DIICOT și crearea unui compartiment de investigații online
15:42 - Câștigul la o promoție de aproape 100 de ani, revendicat pentru prima dată în istorie. Ce au primit câștigătorii
15:36 - Camera Deputaților din Paraguay a votat în favoarea unui acord militar cu SUA. Ce implicații are acesta
15:31 - Oana Ţoiu, despre cazul fiicei lui Ponta: A fost o eroare regretabilă, cu comunicare paralelă

HAI România!

Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 4
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 4
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 3
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 3

Proiecte speciale