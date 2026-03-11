Infestările cu plosnițe cresc în Capitală: specialiștii avertizează și explică procedurile corecte de eliminare
Bucureștiul se confruntă cu un val tot mai accentuat de infestări cu plosnițe, un fenomen care până de curând părea marginal, dar care a început să afecteze un număr tot mai mare de locuințe, spații de cazare și imobile vechi. Creșterea mobilității urbane, călătoriile frecvente, schimburile de locuințe și achiziția de mobilier second-hand sunt printre principalele motive pentru răspândirea acestor insecte invazive.
Experții în domeniul DDD (dezinfecție, dezinsecție, deratizare) atrag atenția că infestările cu plosnițe nu trebuie ignorate, deoarece insectele sunt dificil de depistat la început, rezistente la multe substanțe și capabile să supraviețuiască perioade lungi fără hrană. Pentru cei interesați de proceduri detaliate, există ghiduri dedicate serviciilor de dezinsectie plosnite Bucuresti, care explică metodele profesionale utilizate în combaterea infestărilor.
Un fenomen tot mai răspândit în mediul urban
Specialiștii explică faptul că plosnițele se răspândesc rapid în:
- blocuri vechi cu instalații comune
- locuințe renovate recent, unde mobilierul a fost schimbat
- apartamente închiriate pe termen scurt
- clădiri cu trafic intens de persoane
- zone centrale unde mobilitatea este mare
„Plosnițele nu au nicio legătură cu igiena. Se atașează de bagaje, haine, obiecte textile și se instalează în spații mici, greu accesibile”, explică unul dintre experții consultați.
Semnele care indică prezența plosnițelor
Printre simptomele care ar trebui să alerteze locatarii se numără:
- înțepături multiple, dispuse în linie
- pete mici de sânge pe lenjerie
- puncte negre pe saltea sau pe marginea patului
- insecte brun-roșcate, observate mai ales noaptea
- un miros dulceag, specific, în dormitor
Identificarea timpurie poate preveni o infestare majoră.
De ce nu funcționează metodele din comerț
Spray-urile obișnuite sau soluțiile improvizate găsite online au eficiență redusă împotriva coloniilor de plosnițe. În unele cazuri, pot chiar agrava situația.
Iată câteva motive:
- plosnițele sunt rezistente la multe substanțe
- ouăle nu sunt afectate de majoritatea spray-urilor casnice
- insectele se pot dispersa în alte camere
- substanțele aplicate greșit pot pune în pericol sănătatea
- ascunzătorile sunt adesea în zone greu accesibile
De aceea, intervențiile trebuie realizate metodic, cu substanțe avizate și cu echipamente profesionale.
Cum arată un tratament corect, aplicat în trei etape
Specialiștii recomandă un protocol standard folosit în toată Uniunea Europeană:
- Inspecția inițială
Identificarea surselor, ascunzătorilor și evaluarea gravității.
- Prima intervenție
Aplicarea substanțelor profesionale, cu acțiune imediată asupra insectelor adulte.
- A doua intervenție la 10 zile
Eliminarea insectelor eclozate din ouă, care nu pot fi distruse la prima etapă.
- A treia intervenție la încă 10 zile
Stabilizarea completă a mediului tratat și eliminarea reziduurilor biologice.
Acest protocol este considerat standardul de eficiență în combaterea plosnițelor.
Cum pot preveni locuitorii o infestare
Experții recomandă câteva măsuri preventive esențiale:
- verificarea atentă a bagajelor după călătorii
- evitarea achiziției de saltele și canapele second-hand
- aspirarea periodică a saltelei și canapelei
- folosirea husei anti-plosnițe
- verificarea atentă a camerelor de dormit
În cazul apariției suspiciunilor, acționarea rapidă este esențială pentru limitarea răspândirii.
Un apel la informare și responsabilitate
Infestările cu plosnițe pot fi eliminate în totalitate doar prin intervenții profesioniste, aplicate etapizat și cu substanțe avizate. Specialiștii recomandă ca populația să fie atentă la semne și să nu amâne momentul în care solicită ajutor de specialitate. Cu cât situația este tratată mai devreme, cu atât costurile și disconfortul sunt mai mici.
