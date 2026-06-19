Trecerea pe roșu, ignorarea liniei de oprire și forțarea semaforului galben rămân în topul celor mai frecvente contravenții rutiere comise de șoferii români la semafor, arată datele Poliției Române din 2025-2026.

Potrivit statisticilor, depășirea culorii roșii la semafor este de departe cea mai sancționată abatere. Șoferii care trec pe roșu riscă amenzi cuprinse între 870 și 1.305 lei (6-8 puncte amendă) și 4 puncte de penalizare la permis. În marile orașe, camerele automate de supraveghere a traficului au dus la o creștere semnificativă a numărului de amenzi trimise direct acasă.

Pe locul al doilea se află nerespectarea semnalului galben, atunci când șoferul putea opri în siguranță. Această contravenție este sancționată cu 580 – 725 lei (4-5 puncte amendă). Mulți conducători auto interpretează greșit semnalul galben ca pe o invitație de a accelera, ceea ce duce la situații extrem de periculoase.

O altă greșeală frecventă este depășirea liniei de oprire (stop-line). Chiar dacă șoferul oprește la timp pentru a nu trece pe roșu, dacă roata din față depășește marcajul, poate primi amendă de 405 – 580 lei.

Virajul la dreapta pe culoarea roșu, fără săgeata verde intermitent dedicată, este de asemenea des sancționat. Mulți șoferi cred că au automat dreptul de a vira la dreapta pe roșu, însă această manevră este permisă doar acolo unde există semnalizare suplimentară. Amenda pornește de la 580 lei și poate ajunge la 725 lei, însoțită de puncte de penalizare.

Folosirea telefonului mobil la volan în timp ce așteaptă la semafor ocupă un loc important în top. Polițiștii și camerele automate surprind frecvent această abatere, sancționată cu 580 – 725 lei și 2 puncte de penalizare.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că aceste greșeli aparent minore au un impact grav asupra siguranței traficului. Doar în ultimul an, zeci de accidente grave din intersecții au fost cauzate de nerespectarea semaforului.

Poliția Rutieră anunță controale intensificate în perioada următoare, mai ales în zonele cu trafic intens și la semafoarele dotate cu sisteme automate de supraveghere.

Autoritățile recomandă șoferilor să adopte o conduită preventivă: respectarea culorii galbene ca semnal de oprire, menținerea unei distanțe corespunzătoare față de linia de oprire și evitarea oricărei distrageri a atenției la volan.