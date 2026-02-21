Social

Rogobete: Spitalele pierd finanțare când medicii pleacă din program să opereze la privat

Rogobete: Spitalele pierd finanțare când medicii pleacă din program să opereze la privat
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că absența medicilor din spitalele publice în timpul programului pentru care sunt plătiți produce efecte directe asupra bugetelor unităților sanitare și asupra contractelor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Potrivit ministrului, spitalele publice semnează contracte cu CNAS în baza unui plafon de servicii medicale. Dacă aceste servicii nu sunt efectuate, unitatea medicală nu încasează sumele aferente.

„Spitalul semnează un contract cu Casa Națională într-un plafon care nu se realizează. De ce nu se realizează? Pentru că nu se oferă servicii. Neoferindu-se servicii, automat apare un minus în bugetul spitalului pe care trebuie să-l acoperim din bugetul de stat”, a declarat Rogobete, la un post TV.

El a explicat că, atunci când un medic nu este prezent în spitalul public în intervalul orar pentru care este remunerat, activitatea medicală nu este prestată, iar spitalul nu poate deconta serviciile.

Alexandru Rogobete: „Nu vreau ca medicii să aleagă între public și privat”

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

Ministrul a precizat că nu susține interzicerea activității în sistemul privat, însă aceasta trebuie desfășurată în afara programului din sistemul public.

„Eu nu-mi doresc ca medicul să aleagă între public și privat. Medicina este o meserie cu anumite particularități, iar medicul, după programul de lucru în sistemul public, își poate desfășura activitatea unde dorește”, a afirmat Rogobete.

Problema, a mai spus  el, apare în situația în care activitatea din sistemul privat se suprapune cu programul de la stat.

Cazul intervenției de la ora 12.00

Declarațiile ministrului vin după ce o unitate sanitară privată a publicat un videoclip în care un medic, angajat și într-un spital public, apărea pregătindu-se pentru a doua intervenție chirurgicală a zilei, la ora 12.00, într-o zi de joi.

Ministrul a arătat că faptul că la ora 12.00 era deja al doilea caz operat indică prezența medicului în unitatea privată încă din jurul orei 8.40, informație care, potrivit acestuia, i-a fost confirmată de reprezentanții spitalului privat.

„Faptul că a operat la ora 12, al doilea caz deja în spitalul privat, arată că el era acolo de la ora 8.40”, a declarat Rogobete.

Acesta a insistat că nu este vorba despre un caz singular, ci despre un fenomen discutat public de mai multe luni.

„Este un fenomen de care vorbesc de aproape șapte luni. Nu vreau să generalizez. Evident că sunt oameni onești în sistemul de sănătate, care, din păcate, sunt afectați la nivel de imagine de astfel de comportamente. Dar există un fenomen”, a spus ministrul.

Verificări la Spitalul Elias și discuții pentru modificarea legii

În urma apariției imaginilor, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a fost trimis la Spitalul Universitar de Urgență Elias, pentru a verifica respectarea programului de lucru.

Ministrul a anunțat și că sunt în curs discuții cu societăți profesionale și alți specialiști din sănătate pentru modificarea legislației, astfel încât managerii de spitale să aibă mai multe instrumente administrative de control.

Potrivit lui Rogobete, situația va genera un control național extins și posibile schimbări legislative.

Proiecte speciale