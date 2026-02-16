Social

Consultații și analize gratuite. CNAS a actualizat Ghidul asiguratului, cine sunt beneficiarii

Consultații și analize gratuite. CNAS a actualizat Ghidul asiguratului, cine sunt beneficiariiMedic de familie. Sursa foto: Freepik
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat recent o versiune actualizată a Ghidului asiguratului, care detaliază serviciile medicale preventive disponibile gratuit pentru cetățeni. Aceste servicii sunt accesibile tuturor, indiferent dacă sunt asigurați sau nu, cu condiția înscrierii la un medic de familie, precizează instituția.

CNAS a publicat o versiune actualizată

Președintele CNAS, dr. Horațiu-Remus Moldovan, a făcut un apel public către populație, în special către persoanele care nu au simptome evidente. „Vă îndemn să vă programați la medicul de familie. Fiecare persoană are acces la un pachet de prevenție care permite detectarea timpurie a unor boli grave. CNAS acoperă integral costurile acestor servicii”, a afirmat Moldovan.

Sursă foto: Freepik

Pentru cei mici, cu vârste între 0 și 3 ani, consultațiile medicale sunt programate periodic, începând de la externarea din maternitate și continuând la 1 lună (inclusiv vizite la domiciliu), apoi la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 de luni, în cabinetul medicului de familie. Analizele includ verificarea anemiei, depistarea rahitismului și monitorizarea sindromului metabolic pentru copiii cu risc crescut.

Copiii și adolescenții între 4 și 18 ani au dreptul la un control preventiv anual gratuit, care urmărește starea generală de sănătate și dezvoltarea armonioasă.

Consultații preventive pentru adulți

Adulții neasigurați între 18 și 39 de ani pot beneficia de un consult anual gratuit. După vârsta de 40 de ani, persoanele fără boli cronice pot avea până la trei consultații preventive pe an, pentru a monitoriza sănătatea generală și a identifica eventuale probleme ascunse.

CNAS. Sursa foto: Arhiva EvZ.

Cei între 40 și 60 de ani care au deja afecțiuni cronice în evidență pot beneficia de două consultații preventive pe an. Acestea includ evaluarea stilului de viață, riscul cardiovascular, oncologic și al bolilor renale, sănătatea mintală și reproductivă, precum și screening pentru melanom malign.

Pachet de prevenție pentru seniori

Pentru persoanele peste 60 de ani, pachetul anual include toate serviciile menționate anterior, plus evaluarea riscului de osteoporoză, incontinență urinară și demență. Accesul la aceste servicii se face prin programare la medicul de familie, iar consultațiile suplimentare se efectuează cu bilet de trimitere, dacă este necesar.

CNAS subliniază că Ghidul asiguratului poate fi consultat și descărcat online de pe site-ul oficial. Autoritățile recomandă cetățenilor să folosească activ serviciile preventive pentru a reduce riscul depistării tardive a unor boli grave și pentru a menține o stare de sănătate optimă pe termen lung.

