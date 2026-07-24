Fostul deputat PDL Gelu Vișan a publicat un mesaj virulent pe rețelele de socializare. În care face o paralelă dură între măsurile de austeritate luate în anul 2010, sub regimul Traian Băsescu - Emil Boc, și politicile actuale susținute de Ilie Bolojan și actuala coaliție.

Într-un mesaj marcat de regret profund, Vișan își cere iertare pentru susținerea tăierilor salariale din 2010 și îi acuză pe liderii politici actuali, în frunte cu Ilie Bolojan, de „crime împotriva umanității”. Măsuri care lovesc pensionarii și persoanele cu venituri mici.

Gelu Vișan își amintește momentul șocant din 2010, când Traian Băsescu a anunțat la televizor tăierea cu 25% a salariilor bugetarilor. Fostul parlamentar recunoaște că, inițial, a crezut orbește în retorica austerității, devenind „cel mai puternic comunicator al PDL”.

Vișan povestește cum discursul motivațional al lui Băsescu despre „statul corupt” și „omul gras”, bugetarii, l-a convins că măsurile erau vitale pentru evitarea falimentului.

Fostul deputat amintește de drama oamenilor care și-au pierdut casele și de momentul șocant din 23 decembrie 2010, când Adrian Sobaru s-a aruncat de la balconul Parlamentului în semn de protest.

După studierea teoriilor unor economiști de top, precum laureatul Nobel Paul Krugman, Vișan a realizat că „austeritatea distruge economia țărilor, nu o salvează”.

„Mi-era clar, fuseserăm păcăliți de toți, iar Băsescu greșise. Poporul deja cedase, bătrânii mureau în case, medicii au migrat masiv în Occident, totul devenise o debandadă”, scrie Gelu Vișan.

În postarea sa, Gelu Vișan nu îi menajează pe foștii săi colegi de partid, nominalizându-i direct pe Vasile Blaga și Radu Berceanu. El susține că, în timp ce populația suferea din cauza tăierilor, liderii politici derulau contracte păguboase cu statul: „În timp ce eu muream la TV, gașca lui Berceanu/Blaga fura de rupea, prin contracte aranjate. (...) Aceste fiare, că oameni nu sunt, trebuie judecate pentru crime împotriva umanității, nu ținuți la guvernare.”

Din cauza acestor dezvăluiri interne, Vișan afirmă că i-a fost retras sprijinul politic și a fost dat afară din partid.

Fostul politician face o legătură directă între politicile din 2010 și situația actuală a sistemului de sănătate, criticând dur abordarea premierului desemnat/liderului liberal Ilie Bolojan. Vișan condamnă blocarea posturilor din spitale, dând exemplul recent și tragic al unui bebeluș care a decedat așteptând un loc la secția ATI a Spitalului „Marie Curie”.

Principalele acuzații la adresa actualei guvernări sunt reeditarea scenariului din 2010. Vișan susține că Bolojan aplică aceleași metode neoliberale, susținut de aceiași actori politici. Adică cu „Blaga și Berceanu la butoane”.

Fostul deputat acuză că măsurile actuale lovesc direct în pensionari și în persoanele vulnerabile. Vișan cere ca actualii și foștii decidenți să răspundă penal pentru efectele politicilor lor asupra populației.

„Aceiași PDL-iști care au furat și în urmă cu 16 ani, acum fură cu USR-ul și cu PNL-ul lui Bolojan (...) Vor să omoare din nou, iar eu, după ce am greșit odată – și regret amarnic –, voi face orice să-i opresc”, concluzionează în postarea sa, Gelu Vișan.