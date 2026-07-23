Fostul șef al Apărării din Ucraina îi respinge ofertele lui Zelenski

Mîhailo Fedorov a refuzat funcțiile alternative propuse de Volodimir Zelenski și susține că numai revenirea sa la conducerea Ministerului Apărării i-ar permite să continue reformele începute în armată. Fostul ministru a fost demis în această lună, după aproximativ șase luni de mandat, în cadrul unei ample remanieri. Decizia a declanșat manifestații la Kiev și în alte orașe, participanții cerând reinstalarea sa și schimbări la conducerea armatei.

Zelenski a anunțat că i-a oferit lui Fedorov mai multe variante, printre care postul de vicepremier pentru inovare în domeniul apărării. Președintele ucrainean nu a anunțat însă că ar lua în calcul numirea sa din nou în fruntea Ministerului Apărării.

Fostul ministru consideră că un alt post guvernamental nu i-ar oferi autoritatea necesară pentru a influența direct desfășurarea războiului și procesul de reformare a forțelor armate. Într-o declarație transmisă jurnaliștilor, acesta a afirmat că numai președintele, comandantul armatei și ministrul Apărării au puterea necesară pentru a lua decizii cu efect direct asupra războiului.

„Nicio altă funcţie nu deţine autoritatea efectivă de a combate corupţia din domeniul achiziţiilor, de a finaliza transformarea armatei, de a planifica şi executa operaţiuni asimetrice împotriva inamicului”, a spus el.

Fedorov condiționează astfel rămânerea sa în conducerea statului de revenirea în postul pe care l-a ocupat înaintea remanierii. Discuțiile dintre fostul ministru și Volodimir Zelenski continuă, potrivit unei surse apropiate situației.

„Cred că vor mai discuta”, a spus sursa.

Demiterea lui Fedorov a provocat manifestații neobișnuite pentru o țară aflată în război. Mii de persoane au ieșit în stradă la Kiev și în alte orașe, nemulțumite de modul în care președintele a comunicat schimbările făcute la conducerea apărării. Protestatarii i-au acordat lui Zelenski un termen până vineri pentru a-l reinstala pe fostul ministru. Participanții îi atribuie lui Fedorov reformarea sistemului de achiziții militare, combaterea corupției și promovarea tehnologiilor moderne și a dronelor în cadrul armatei.

Organizatorul manifestațiilor, veteranul Dmîtro Koziatînski, a susținut decizia fostului ministru de a refuza posturile alternative oferite de președinte.

„Trebuie neapărat să impunem această numire”, a scris el pe X. „Trebuie să existe reforme în Ministerul Apărării!”, a cerut el.

Koziatînski a afirmat că Fedorov „a făcut ceea ce trebuia” prin menținerea condiției privind revenirea sa la Ministerul Apărării.

Criza politică a determinat schimbări și la vârful forțelor armate. Volodimir Zelenski l-a înlocuit pe Oleksandr Sîrski cu generalul Mîhailo Drapatîi, în vârstă de 43 de ani. Drapatîi este considerat un reprezentant al generației mai tinere de comandanți ucraineni și se bucură de o imagine mai bună în rândul militarilor și al unei părți a populației.

Numirea sa a răspuns uneia dintre principalele revendicări ale protestatarilor, care criticau conducerea lui Sîrski, metodele folosite pe front și ritmul lent al modernizării armatei. Fedorov a salutat schimbarea comandantului-șef, însă protestele ar putea continua cât timp solicitarea privind reinstalarea sa în funcția de ministru nu este acceptată.

Mîhailo Drapatîi trebuie să gestioneze un front extins, lipsa de personal și atacurile continue ale Rusiei asupra pozițiilor militare și orașelor ucrainene. În același timp, noul comandant trebuie să îmbunătățească relația dintre conducerea armatei și Ministerul Apărării și să continue reformele începute în domeniul tehnologiei militare. Schimbările au loc într-un moment dificil pentru Ucraina, care încearcă să recâștige inițiativa pe câmpul de luptă, dar continuă să se confrunte cu atacuri aeriene și cu presiunea forțelor ruse.

Analiștii consideră că Drapatîi va trebui să combine administrarea operațiunilor de pe front cu reorganizarea structurii militare și rezolvarea problemelor privind recrutarea, pregătirea și rotația trupelor.

Refuzul lui Fedorov de a accepta un alt post menține deschis conflictul apărut după remanierea Guvernului.

Președintele ucrainean a răspuns uneia dintre cererile protestatarilor prin schimbarea comandantului armatei, însă nu a dat curs până acum solicitării privind revenirea fostului ministru la conducerea Apărării.

Discuțiile dintre cei doi continuă, iar manifestațiile ar putea fi reluate dacă nu va fi găsită o soluție.

Criza scoate în evidență nemulțumirea unei părți a societății față de modul în care sunt luate și comunicate deciziile importante în timpul războiului, dar și sprijinul de care se bucură reformele militare promovate de Fedorov.