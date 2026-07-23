Autoritățile ruse au emis un mandat de arestare pe numele generalului-maior Mihailo Drapatîi, noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, la doar câteva ore după ce acesta a fost numit în funcție de președintele Volodimir Zelenski, arată The Moscow Times. Generalul apare în baza de date a persoanelor urmărite a Ministerului rus de Interne.

Comitetul de Investigații al Rusiei i-a adus lui Mihailo Drapatîi acuzații încă din 2023, susținând că ar fi responsabil pentru moartea a 154 de persoane în estul Ucrainei. Potrivit autorităților ruse, faptele ar fi fost comise în perioada în care acesta s-a aflat la comandă, între 2017 și 2019.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au anunțat dacă noul mandat are la bază aceleași acuzații sau dacă au fost formulate noi capete de acuzare.

Mandatul de arestare a fost emis la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Mihailo Drapatîi în fruntea Armatei.

Schimbarea vine după mai multe zile de proteste izbucnite în urma demiterii lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării.

Mihailo Drapatîi este unul dintre cei mai cunoscuți comandanți ai armatei ucrainene, fiind implicat în luptele împotriva forțelor ruse de peste un deceniu.

El a devenit cunoscut în 2014, în timpul confruntărilor din Donbas, după ce a ordonat unui vehicul blindat să spargă o blocadă din Mariupol pentru a salva polițiști rămași încercuiți.

Ulterior, a condus retragerea unei unități aflate în încercuire dintr-o zonă controlată de forțele ruse. După declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei, Drapatîi a fost trimis în repetate rânduri în sectoarele cele mai dificile ale frontului.

În vara anului 2024, a contribuit la oprirea unei ofensive ruse în apropiere de Harkov și a avut un rol important în menținerea pozițiilor ucrainene. Ulterior, a devenit cel mai tânăr comandant din istoria Forțelor Terestre ale Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat și motivele pentru care a decis schimbarea conducerii armatei.

„Am decis ca noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei să fie Mihailo Drapatîi. Împreună cu Mihailo, Evghenii și Pavlo Palisa, am stabilit cum va fi reorganizată structura de comandă a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Oleksandr Sîrski a contribuit la obținerea unor rezultate importante pentru Ucraina în apărarea Kievului, în ofensiva din regiunea Harkov și în operațiunea din regiunea Kursk. Am parcurs un drum lung, iar apărarea Ucrainei continuă. Este nevoie ca fiecare militar să fie tratat cu respectul cuvenit.

Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski și fiecăruia dintre militarii noștri pentru pozițiile solide ale Ucrainei de pe front. Îi sunt recunoscător lui Mihailo Drapatîi tocmai pentru această viziune.

Cu toții avem aceeași dorință: victoria asupra inamicului și crearea unor condiții pe front și a unei presiuni asupra Rusiei care să ne permită să o constrângem să accepte pacea”, a explicat el.