Noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatii, a anunțat că președintele Volodimir Zelenski i-a stabilit „sarcini clare” odată cu numirea sa în funcție. Printre prioritățile trasate de șeful statului se numără continuarea și intensificarea operațiunilor ofensive pe toate fronturile.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la o zi după schimbarea de la conducerea armatei.

Generalul Mihailo Drapatii a precizat că mandatul său vizează atât continuarea operațiunilor militare, inclusiv în adâncimea teritoriului rus, cât și accelerarea modernizării tehnologice a forțelor armate ucrainene.

Potrivit agenției dpa, de la generalul în vârstă de 43 de ani se așteaptă o abordare mai modernă a conducerii operațiunilor militare și a modului de comandă.

Mihailo Drapatii îl înlocuiește pe generalul Oleksandr Sirskii, care a fost eliberat din funcție de președintele Volodimir Zelenski marți seară.

Decizia a fost luată după câteva zile de proteste în Ucraina, declanșate de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, considerat de mulți ucraineni principalul artizan al succeselor obținute în războiul cu drone împotriva Rusiei.

Înainte de plecare, Oleksandr Sirskii a declarat că îi lasă succesorului său o armată „care știe să lupte în ofensivă”.

După demitere, Mihailo Fedorov a dezvăluit că avea divergențe cu fostul comandant al armatei în privința strategiei militare. Totodată, fostul ministru și-a exprimat speranța că ofensiva împotriva Rusiei va continua sub conducerea lui Mihailo Drapatii.

Schimbarea de la vârful armatei reprezintă a doua remaniere majoră a conducerii militare ucrainene de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.