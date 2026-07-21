Zelenski l-a demis pe comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. Mihailo Drapatîi îi ia locul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți seară cea mai importantă schimbare din conducerea armatei de la numirea lui Oleksandr Sîrski în funcția de comandant-șef, în februarie 2024. Generalul a fost înlocuit cu Mihailo Drapatîi, până acum comandant al forțelor interarme, în contextul presiunilor tot mai mari privind modul de conducere a războiului.

Anunțul a fost făcut chiar de Zelenski, care a confirmat că Drapatîi va prelua conducerea Forțelor Armate ale Ucrainei.

Schimbarea vine după o perioadă în care generalul Sîrski a fost criticat atât de militari, cât și de o parte a societății civile. În ultimele zile au avut loc proteste în mai multe orașe din Ucraina, manifestanții cerând înlocuirea acestuia și reformarea conducerii militare.

Sîrski, aflat la conducerea armatei din februarie 2024, este creditat pentru apărarea Kievului în primele luni ale invaziei ruse și pentru contraofensiva din regiunea Harkov din 2022. În același timp, a fost criticat pentru strategii considerate prea costisitoare în privința pierderilor umane, în special în bătăliile pentru Bahmut și Avdiivka.

Noul comandant-șef, generalul Mihailo Drapatîi, este considerat unul dintre cei mai apreciați comandanți ai noii generații din armata ucraineană.

În vârstă de 43 de ani, Drapatîi s-a remarcat încă din 2014, în timpul luptelor pentru Mariupol, iar ulterior a condus mai multe grupări operative pe front. În ultimii ani a coordonat apărarea unor sectoare importante și a promovat utilizarea dronelor, a războiului electronic și a noilor tehnologii pe câmpul de luptă. În 2024 a contribuit la stabilizarea frontului din regiunea Harkov, după ofensiva lansată de Rusia.

Numirea lui Drapatîi este considerată cea mai amplă reorganizare a conducerii militare ucrainene de la înlocuirea fostului comandant Valeri Zalujnîi cu Oleksandr Sîrski, în februarie 2024. Potrivit presei internaționale, decizia lui Zelenski urmărește atât adaptarea strategiei militare, cât și recâștigarea încrederii opiniei publice într-un moment dificil al războiului.