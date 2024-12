EVZ Special Gala Premiilor Capital 2024. Iosif Ion Prunner, dirijor Filarmonica București: „Numele familiei mele este de vreo sută de ani în România”







Iosif Ion Prunner este un renumit dirijor, pianist și personalitate marcantă a scenei muzicale din România. Este cunoscut în special pentru activitatea sa ca dirijor al Corului Filarmonicii "George Enescu" din București, poziție pe care o ocupă de mai mulți ani.

De-a lungul carierei sale, ca dirijor de orchestră, acesta a colaborat și cu Orchestra Naţională Radio şi cu Opera Naţională din Bucureşti, dar și cu ansambluri de renume la nivel european precum Corul Orfeu, Orchestra Capitol sau Filarmonica Rusă.

Iosif Ion Prunner a fost prezent luni, 16 decembrie, în cadrul Galei Premiilor Capital unde a primit „Premiul pentru cele peste două decenii de excelență în arta corală”.

„Avem nevoie de o nouă lege”

„Vă mulțumesc. Încerc să fiu cât mai concis, deși am multe de spus. În primul rând mă bucur că acest această revistă capital, unde întâlnim crema oamenilor de afaceri, se apleacă pentru cultură. Mulțumesc domnului Dan Andronic pentru acest gând. E foarte important să știm că marile opere culturale au fost sprijinite prin inițiative private și ar fi foarte bine ca statul român să încurajeze sponsorizarea cu o nouă lege a sponsorizării.

Iar în ce privește partea cealaltă dorința mea, visul meu este ca să reușim, ca și în cultură, să nu inventăm roata și să aplicăm legislația europeană pentru instituțiile finanțate cu bani publici, ceea ce nu se întâmplă actualmente în România. Vedeți unde am putea ajunge, avem al 3-lea festival de muzică, festivalul Enescu, dar infrastructura culturală a marilor ansambluri care sunt finanțate de stat lasă de dorit. Ce mă bucur eu că am reușit ca împreună cu artiștii corului filarmonicii George Enescu să facem turnee la Londra, la Berlin. Și la Berlin am avut bucuria să cântăm cu cea mai bună orchestră din lume, Filarmonica din Berlin, unde am interpretat simfonia a 9-a. Ce poți să îți dorești mai mult ca artist?

Numele meu, numele familiei mele este de vreo sută de ani și mai bine în România. Ei au venit din Austria au creat o școală muzicală la Conservator. Vreau să mulțumesc încă o dată și să vă doresc mult bine. Să sperăm că statul român va încuraja legea sponsorizării și legea instituțiilor de spectacole ca să mergem înainte.”, a declarat dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu” pe scena Premiilor Capital.

Iosif Ion Prunner, un nume important al artei corale românești

​Pentru Iosif Ion Prunner, această pasiune pentru artă și muzică a venit din familie. Acesta provine dintr-o cunoscută familie de muzicieni, Prunner-Silvestri, o familie prezentă timp de mai bine de un secol pe scena Filarmonicii. În cazul lui Iosif Ion Prunner, acesta a studiat pianului alături de tatăl său încă de la vârsta de 5 ani. Iar după finalizarea studiilor din cadrul Universităţii de Muzică, acesta a avut o importantă carieră de pianist concertist şi de muzică de cameră în ţară, dar și peste hotare.

La pian, Iosif Ion Prunner a concertat în Germania, în Rusia, în Cehia, dar și în Elveţia. În arta dirijatului, artistul a primit îndrumare din partea maeștrilor Constantin Bugeanu şi Sergiu Comissiona, a dat dovadă de performanță și a ajuns ca în urmă cu mai bine de douăzeci de ani să fie numit prin concurs dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu” de către Cristian Mandeal, directorul Filarmonicii.

De asemenea, de-a lungul carierei sale, Iosif Ion Prunner a participat, atât ca pianist, cât și ca dirijor, la concertele alături de personalităţi ale vieţii muzicale internaţionale precum Ion Marin, Adrian Erod, Neil Stuart, Dolora Zeijck, Tougan Sukiev, Daniel Barenboim, Pietro Colombara sau Valentin Gheorghiu.

Gala Premiilor Capital

Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște și premiază meritele unor personalități din țara noastră. Aceștia, prin viziune, determinare și performanță, sunt repere pentru societatea noastră. Fie că fac parte din viața economică, politică, socială, sportivă, medicală sau media premiații din cadrul Galei Capital din data de 16 decembrie fac performanță în domeniile lor de activitate.

Gala Premiilor Capital reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. De asemenea, în cadrul Galei Capital a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 cei mai Bogați Români.