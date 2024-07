EVZ Special Ana Opriță, 2Performant: Misiunea noastră este să susținem democrația în marketing







2Performant este o companie orientată către noua generație de profesioniști în domeniul digital. Afacerea funcționează pe un un mod de lucru bazat pe performanță, complet remote și transparent. De asemenea, de menționat că această companie face pași curajoși înainte. Planurile din prezent ale 2Performant, lider în soluții inovatoare de e-commerce și marketing afiliat, sunt concentrate pe extinderea pe piețele externe.

„Adaptarea la noile tendințe tehnologice nu înseamnă doar a fi early adopter sau a implementa cele mai recente tool-uri. Tehnologia ca atare nu este un panaceu. Este foarte important, în opinia mea, ca tehnologia să fie aliniată cu obiectivele de business sau cu skill-urile pe care le ai deja ca individ“, spune Ana Opriță, CTO în cadrul 2Performant.

Business League

Pe lângă demersurile în ceea ce privește planurile de extindere, un alt proiect important pentru echipa de la 2Performant este Business League, primul campionat de marketing digital din lume, care se desfășoară într-un context inovator și dinamic. Cei mai performanți marketeri digitali din ecosistemul gamificat Business League sunt acei jucători care folosesc automatizări și instrumente de analiză de date în modul în care realizează vânzări online pentru comercianți.

În cadrul acestui program marca 2Performant, două exemple de astfel de proiecte de afiliere sunt Google CSS și site-urile agregatoare de produse. Rata de creștere a vânzărilor pe care reușesc să o atingă este impresionantă, comparativ cu media generală a ecosistemului. „Misiunea noastră este să susținem democrația în marketing prin intermediul Business League, un sistem bazat pe performanță, transparență și gamificare. Obiectivul nostru principal este să lansăm BusinessLeague.com pe piața din SUA în 2025“, adaugă Ana Opriță.

Un proiect de suflet

CTO-ul 2Performant nominalizează acest proiect la care a contribuit ca fiind una dintre cele mai importante realizări profesionale. Business League răspunde nevoilor și aspirațiilor noii generații de profesioniști și antreprenori digitali. „Ei reprezintă «motorul» creșterii 2Performant din trecut, prezent și viitor, pentru că ei sunt cei care înțeleg și adoptă rapid noile tehnologii și tendințe digitale“, precizează Ana Opriță.

În opinia sa, un punct forte al performanței companiei este factorul uman, o echipă închegată și cu viziune: „Acest lucru nu ar fi fost posibil fără echipa pe care am construit-o, o echipă de oameni tineri, ambițioși și inteligenți, care reușesc într-un mediu 100% remote să nu rateze niciun deadline și să contribuie în mod esențial la succesul companiei.“

Cultura organizațională, un element important

Construirea și continua îmbunătățire a echipei de Product și Engineering de la 2Performant este, de asemenea, un proiect la care Ana Opriță mărturisește că ține foarte mult. Cultura organizațională joacă un rol important în acest sens: „Într-un mediu full remote, am implementat o cultură organizațională fundamentată pe libertate și ownership. Avem o echipă tânără, performantă, care este cheia în atingerea obiectivelor strategice ale companiei“, precizează CTO-ul companiei.

Ana Opriță este de părere că o rețetă sigură a succesului nu există și că performanța se obține prin continuitate: „Eu am căutat întotdeauna medii cu oameni de la care pot să învăț, sunt curioasă și am o înclinare spre a asculta mai mult decât spre a vorbi. Cred în adaptabilitate și învățare continue, am foarte puține certitudini și un curaj de a rezolva probleme complexe și vagi, de care mulți se feresc.“

2Performant este prima companie românească de tehnologie listată la Bursa de Valori București (BVB), piața AeRo. Echipa din cadrul companiei se dedică dezvoltării unei noi generații de profesioniști digitali și se remarcă prin abordările inedite și metodele tehnologice avansate. Astfel, prin platforma lansată, BusinessLeague.com, compania 2Performant reușește cu succes să redefinească competiția în vânzările online prin oferirea de oportunități unice pentru creștere și succes, atât la nivel local, cât și internațional