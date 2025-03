Monden Dana Roba a slăbit 10 kilograme într-o lună, după ce a abandonat un ingredient popular în România







Dana Roba a reușit o transformare remarcabilă, pierzând 10 kilograme într-o lună, după ce a renunțat la un singur ingredient pe care românii îl consumă zilnic.

Dana Roba a slăbit renunțând la un aliment favorit al românilor

Ea a adoptat un regim alimentar echilibrat și a fost extrem de disciplinată cu privire la obiceiurile sale zilnice, ceea ce i-a adus o schimbare semnificativă în ceea ce privește silueta și starea de bine.

După o serie de provocări personale Dana Roba a decis să își schimbe stilul de viață. „Nu a fost ușor, dar am realizat că sănătatea mea și cum mă simt în pielea mea sunt cele mai importante lucruri. Am renunțat la zahăr și am început să aleg alimente care mă hrănesc cu adevărat”, a spus Dana.

Cum a reușit Dana Roba să slăbească 10 kilograme într-o lună?

După ce a renunțat la zahăr, Dana a început să-și modifice treptat rutina de zi cu zi. Ea a inclus în alimentația sa mai multe legume, proteine slabe și grăsimi sănătoase, cum ar fi untul în cafeaua de dimineață, în loc de zahăr. Acest mic schimbare a făcut o mare diferență în corpul și în starea sa generală.

„Am slăbit zece kilograme, în aproximativ o lună. Am ajuns de la 73 de kilograme la 63, iar talia mea s-a redus cu 13 cm. De asemenea, am renunțat definitiv la dulce. Dimineața beau cafeaua cu o linguriță de unt, în loc de zahăr,”

"Mă simțeam ca un fumător în sevraj!"

În primele zile, a avut de înfruntat stări de nervozitate și irascibilitate ca urmare a sevrajului de dulciuri. Totuși, după această perioadă dificilă, a ajuns să nu mai simtă pofta de dulciuri.

„Primele zece zile au fost un adevărat test de voință. Mi-a fost extrem de greu să renunț la dulce și mă simțeam nervoasă, aproape ca un fumător care nu mai are țigări. Însă, după acea perioadă, nu am mai simțit nicio poftă de dulce”

Dana recunoaște că a avut momente de cumpănă, dar nu a renunțat niciodată. „Am continuat să mă concentrez pe obiectivul meu. Dacă îți propui ceva și muncești din greu pentru asta, rezultatele nu întârzie să apară. Și, chiar și atunci când îți este greu, trebuie să îți reamintești că merită. Acum, mă simt mai bine ca niciodată, iar aceasta este cea mai mare recompensă", a spus Dana, scrie cancan.