Un vlogger din România, acuzații pentru Poliția din Republica Moldova. Este vorba despre vloggerul culinar Silviu Petrescu, care a vrut să meargă în Republica Moldova pentru a vizita renumita Piața Centrală din Chișinău.

Poliția rutieră, acuzată că vânează șoferi români

Vloggerul lansează însă acuzații incredibile la adresa poliției rutiere de peste Prut. El se plânge, într-o înregistrare, că poliția de patrulare l-a oprit în trafic de trei ori și că i-a dat două amenzi pe care le consideră nedrepte. Cele două sancțiuni însumează 6.000 de lei moldovenești, adică circa 1.500 RON.

„Am fost oprit de trei ori de poliție, am deja două amenzi. Prima, în vamă, după ce am vrut să îmi iau vinieta. Era un vameș care mi-a zis că „nu servește”. Eu n-am înțeles prima dată ce nu servește, masa sau ce?, dar mi-am dat seama după aceea că nu fac vinieta.

Ok. În 5 kilometri m-a oprit Poliția, că de ce nu am rovinieta. Zic nu pot să o cumpăr toată ziua? Nu! Mi-au data amendă 2400 de lei moldovenești. Polițistul era agresiv, vorbea când pe rusă, când pe română”, a relatat vloggerul.

Amendă și pentru viteză, deși era în coloană

„A doua oară, pe drum, în coloană, eu eram pe la spate, a opta mașină. Cu un Duster, au pornit girofarul și după mine, m-au oprit că am viteză. Cum am viteză dacă merg în coloană?! Mi-au zis că mergeam cu 56 km la oră prin oraș și mi-au dat amendă de 4.000 de lei moldovenești”, povestește Silviu Petrescu.

„A treia oară, prin oraș, iar m-au oprit. Le-am spus că am fost deja oprit și amendat. M-au ținut vreo 20 de minute, s-au dus, au venit, au vorbit între ai, apoi m-au lăsat să trec. Am oprit și am scos niște lei moldovenești și nu știu – să le dau bani sau ce să fac”, a adăugat el.

Poliția din Republica Moldova, „foarte agresivă” și omniprezentă

„Poliția de aici este foarte agresivă și este plin, plin de poliție, nu am văzut așa ceva niciodată – la fiecare colț de stradă.

Foarte „primitori” sunt cu românii. Nu știu, parcă au ceva cu noi, parcă ne urăsc, e o hărțuire. Mergeam în coloană, mai era un BMW cu numere de Galați, mașină scumpă și l-au oprit pe el. Dacă nu era el mă opreau pe mine. Pe moldoveni nu-i opresc, iar pe români da”, mai povestește vloggerul culinar Silviu Petrescu.