Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a reaprins tensiunile istorice cu Marea Britanie cu doar câteva ore înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Argentina și Anglia, numindu-i pe englezi „pirați uzurpatori”, potrivit publicației argentiniene Clarín.

Mesajul a fost publicat pe rețelele sociale înaintea duelului programat miercuri, 15 iulie, și leagă direct partida de disputa privind Insulele Malvine/Falkland, dar și de rivalitatea fotbalistică dintre cele două țări.

„Mâine jucăm împotriva piraților uzurpatori. Nu este un meci oarecare”, a transmis Victoria Villarruel.

Vicepreședinta Argentinei a precizat că nu intenționează să adopte un discurs „corect politic” înaintea semifinalei.

„Împotriva englezilor este întotdeauna ceva mai mult. Sunt Malvinele, este Diego, este ultima lui Leo”, a continuat Villarruel, făcând referire la Diego Maradona și Lionel Messi.

Mesajul s-a încheiat cu un nou atac la adresa britanicilor și un apel de susținere pentru naționala Argentinei.

Declarațiile Victoriei Villarruel contrastează cu poziția adoptată de alți reprezentanți ai administrației argentiniene înaintea meciului cu Anglia.

Potrivit La Nación, vicepreședinta s-a distanțat de linia Guvernului, care a încercat să evite transformarea semifinalei Cupei Mondiale într-o confruntare politică.

Antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a cerut, de asemenea, ca fotbalul și politica să fie tratate separat.

„Este un meci de fotbal. Cunoaștem istoria, dar trebuie să separăm lucrurile”, a transmis selecționerul argentinian înaintea semifinalei.

Argentina și Anglia se întâlnesc din nou la Cupa Mondială într-un meci cu o puternică încărcătură istorică.

Una dintre cele mai cunoscute confruntări dintre cele două naționale a avut loc la Mondialul din 1986, la patru ani după războiul pentru Insulele Falkland/Malvine.

Atunci, Diego Maradona a marcat celebrul gol cunoscut drept „Mâna lui Dumnezeu”, înainte de a înscrie unul dintre cele mai cunoscute goluri din istoria Cupei Mondiale.

Semifinala Anglia–Argentina de la Cupa Mondială 2026 este programată miercuri seară, de la ora 22:00, ora României. Câștigătoarea va întâlni Spania în finala competiției.