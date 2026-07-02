O decizie recentă a unei instanțe din Belgia a generat unde de șoc în sistemul de administrare a traficului aerian din România. Compania farmaceutică americană Pfizer a reușit să obțină blocarea sumelor destinate țării noastre, blocaj pus în aplicare prin intermediul organizației europene Eurocontrol.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit lămuriri cruciale cu privire la această situație, subliniind faptul că măsura nu vizează o vină directă a regiei autonome române, ci reprezintă o ramificație a litigiului de anvergură în care este implicat statul român.

Pentru a înțelege cum a fost posibil ca fondurile destinate aviației române să fie oprite în străinătate, oficialul de la Finanțe a detaliat parcursul banilor de la companiile aeriene către bugetul național. Eurocontrol este entitatea care centralizează aceste taxe, urmând să le transfere furnizorilor de servicii din teritoriu. Blocarea actuală reprezintă o măsură de indisponibilizare asigurătorie asupra fluxurilor care tranzitau această structură internațională.

„Am oferit astăzi, colegilor miniştri în şedinţa de Guvern, detaliile pe care le deţine Ministerul Finanţelor legate de situaţia creată prin poprirea impusă pe conturile ROMATSA ca efect al litigiului cu compania Pfizer. Este important, în primul rând, să clarificăm mecanismul. EUROCONTROL este organizaţia europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spaţiul aerian al unui stat.

In cazul României, aceste sume sunt colectate prin EUROCONTROL şi apoi sunt virate către partea română, prin ROMATSA, pentru serviciile de navigaţie aeriană. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că ROMATSA ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că Pfizer a obţinut, într-o instanţă în Belgia, o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România.”

În fața acestei crize financiare și juridice, autoritățile de la București încearcă să mobilizeze resursele necesare pentru a limita pierderile. Regia de trafic aerian este nevoită acum să își construiască o apărare solidă în instanțele internaționale pentru a debloca sumele vitale funcționării sale, beneficiind în același timp de suportul tehnic al Executivului.

Conform precizărilor făcute de ministrul interimar, Ministerul Finanțelor se va implica activ în gestionarea implicațiilor acestei măsuri executive, asigurând suportul tehnic pentru evaluarea opțiunilor disponibile:

„Ministerul Finanţelor va sprijini aceste demersuri privind acţiunea, în limita atribuţiilor sale, prin analiza juridică şi bugetară necesară şi prin coordonarea cu instituţiile implicate. Strategia generală de acţiune aparţine Guvernului României, care va aproba direcţiile de urmat după evaluarea opţiunilor juridice, bugetare şi instituţionale.”

De asemenea, Alexandru Nazare a insistat asupra necesității ca abordarea acestei probleme să se facă cu maximă prudență fiscală, scopul principal fiind protejarea finanțelor publice și prevenirea degradării situației economice a țării:

„Ministerul Finanţelor are rolul de a asigura reprezentarea statului român în procedurile legate de litigiul cu compania Pfizer şi de a fundamenta opţiunile care vor fi prezentate Guvernului. Obiectivul nostru este să apărăm interesele patrimoniale ale statului, să reducem riscul extinderii executării şi să găsim o soluţie compatibilă cu responsabilitatea fiscal-bugetară pe care România trebuie să o păstreze.”

Reprezentanții Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian au confirmat oficial primirea notificării de la Eurocontrol. Documentul oficial vizează o procedură de executare silită pornită de subsidiara locală a gigantului farmaceutic împotriva statului român. Suma totală solicitată depășește pragul de 3,4 miliarde de lei, o valoare cu un impact potențial devastator asupra echilibrelor bugetare.

Instituția a ținut să precizeze că, deși fluxurile sale de numerar sunt direct afectate de acest sechestru, calitatea de debitor aparține în totalitate statului român, nu regiei în sine. Mai mult, conducerea amintește că un astfel de incident nu este o premieră absolută pentru istoricul regiei:

„Este a treia situaţie de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de EUROCONTROL, după precedentele înregistrate în cauza Micula, în anii 2015 şi 2019.”

În pofida severității blocajului financiar, oficialii regiei dau asigurări ferme pasagerilor și companiilor aeriene că activitatea operațională curentă nu va avea de suferit în perioada imediat următoare:

„În prezent sunt analizate toate consecinţele juridice şi financiare ale acestei situaţii, împreună cu autorităţile competente şi cu asistenţa juridică de specialitate. În acest moment, serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA se desfăşoară în condiţii normale, fără niciun impact asupra siguranţei, continuităţii sau calităţii serviciilor de trafic aerian.”

Dificultățile juridice actuale își au originea în deciziile luate în perioada crizei sanitare globale. Guvernul României a refuzat ulterior să mai preia integral cotele de seruri programate, fapt ce a determinat o reacție dură din partea producătorului american, care s-a adresat instanțelor din Bruxelles în toamna anului 2023 pentru a obliga respectarea contractelor comerciale.

O primă decizie judecătorească venită din Belgia a obligat România și Polonia la plata unor sume colosale, reprezentând restul de plată pentru dozele comandate și refuzate. În timp ce Varșovia are de achitat o factură de 1,3 miliarde de euro, partea română înregistrează o obligație de plată estimată la aproximativ 600 de milioane de euro, sumă la care se adaugă penalități și costuri de executare.

Anterior acestor măsuri executive, reprezentanții Ministerului Finanțelor declarau că autoritățile caută variante de eșalonare sau renegociere, încercând să evite un impact brutal și imediat asupra bugetului de stat, variantă care acum devine din ce în ce mai greu de gestionat din cauza măsurilor asigurătorii aplicate direct la nivel european.