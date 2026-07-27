Guvernarea trebuie să fie pentru oameni, nu pentru „oamenii lor”

De-a lungul anilor, am asistat cu toții la o degradare constantă a modului în care este percepută administrația publică în România. Dincolo de doctrine, promisiuni de campanie și discursuri grandioase, o meteahnă profundă refuză să dispară din politica românească: transformarea statului într-o agenție de plasare a forței de muncă pentru clientela de partid.

Este momentul să spunem lucrurilor pe nume și să tragem o linie roșie. O țară nu se poate dezvolta atunci când guvernarea este gândită pentru „oamenii lor”, și nu pentru cetățeni.

Crizele succesive prin care trece România ne arată o realitate dureroasă. Atunci când la conducerea instituțiilor cheie, a companiilor de stat sau a agențiilor guvernamentale sunt numiți oameni bazați exclusiv pe loialitate politică, rezultatul este întotdeauna același: incompetență, blocaje și, în final, costuri uriașe suportate de populație.

Practica de a-și recompensa „soldații” de partid cu funcții publice bine plătite a creat un sistem paralel. În acest sistem:

Meritocrația este anulată: Profesioniștii sunt înlăturați sau marginalizați pentru a face loc apropiaților liderilor politici.

Viziunea pe termen lung lipsește: Deciziile sunt luate pentru a satisface interese de grup imediate, nu pentru a construi o economie solidă sau o infrastructură durabilă.

Încrederea publică se prăbușește: Cetățenii se simt abandonați și înțeleg că statul nu lucrează în beneficiul lor.

„A guverna pentru «oamenii lor» înseamnă, de fapt, a fura șansa la dezvoltare a milioane de români care muncesc cinstit și plătesc taxe în această țară.”

Cine plătește pentru acest mod de a face politică? Noi toți. Atunci când economia suferă, când investițiile sunt blocate sau când serviciile publice (sănătate, educație, infrastructură) sunt la pământ, cauza principală nu este întotdeauna lipsa banilor, ci calitatea slabă a celor care îi gestionează.

Dacă un guvern adoptă legi fiscale doar pentru a acoperi găurile negre create de o administrație ineficientă și supradimensionată, acel guvern nu lucrează pentru oameni. Lucrează pentru a-și menține în viață propriul aparat clientelar.

Pentru a ieși din acest cerc vicios și a depăși actualele blocaje politice și economice, este nevoie de o schimbare radicală de abordare. Guvernarea viitorului trebuie să se bazeze pe câteva principii nenegociabile: Depolitizarea administrației publice: Funcțiile tehnice și de management din instituțiile statului trebuie ocupate prin concursuri reale, transparente, deschise exclusiv profesioniștilor.

Transparență totală în cheltuirea banului public: Cetățenii trebuie să știe exact unde merge fiecare leu, eliminând astfel contractele cu dedicație pentru „firmele de casă”.

Asumarea răspunderii: Cei care iau decizii greșite, care blochează proiecte sau care generează pierderi din incompetență trebuie să răspundă, nu să fie mutați pe o altă funcție călduță.

România are un potențial extraordinar, antreprenori capabili și tineri talentați care aleg tot mai des calea străinătății tocmai pentru că se lovesc de un sistem închis, rezervat „băieților deștepți” din politică.

Dacă vrem stabilitate, respect și prosperitate, trebuie să cerem un singur lucru de la cei care ne cer votul: să guverneze pentru România, nu pentru interesele propriilor găști. Guvernarea pentru oameni este singura cale prin care ne putem recâștiga viitorul.