Tentativele de fraudă prin telefon se înmulțesc. DNSC, despre metoda vishing

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind intensificarea cazurilor de fraudă comise prin telefon, cunoscute sub denumirea de vishing. Potrivit instituției, autorii acestor tentative folosesc metode tot mai sofisticate pentru a păcăli victimele.

Infractorii se dau drept reprezentanți ai unor instituții oficiale – cum ar fi bănci, poliție sau alte autorități – pentru a obține încrederea persoanelor contactate. Aceștia apelează la tehnici de manipulare emoțională, inducând panică sau un sentiment de urgență, cu scopul de a obține date personale sau de a convinge victimele să transfere bani în conturi frauduloase.

DNSC subliniază că astfel de informații sensibile nu trebuie comunicate telefonic, indiferent de context. Instituția recomandă populației să rămână vigilentă și să reacționeze imediat atunci când simte că o situație este suspectă: „Nu oferiți niciodată date confidențiale prin telefon”, este apelul transmis de specialiștii în securitate cibernetică.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că instituțiile oficiale nu cer niciodată date de autentificare sau coduri de securitate. Potrivit experților în securitate cibernetică, nicio instituție legitimă nu solicită informații sensibile precum codurile de autentificare sau codul CVV de pe cardurile bancare.

Utilizatorii sunt sfătuiți să nu efectueze transferuri bancare la solicitarea unor persoane necunoscute, chiar dacă acestea par a reprezenta entități oficiale. De asemenea, se subliniază faptul că băncile nu cer clienților să transfere bani în „conturi securizate”.

În cazul în care există suspiciuni legate de autenticitatea unui apel telefonic sau a unei solicitări, specialiștii recomandă întreruperea imediată a convorbirii și contactarea instituției în cauză folosind doar datele oficiale disponibile pe site-ul acesteia.

Pentru raportarea tentativelor de fraudă, cetățenii pot apela numărul 1911 sau pot accesa platformele dedicate: