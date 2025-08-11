Social Cum schimbă adolescenții felul de a folosi telefoanele







Adolescenții renunță tot mai mult la apelurile telefonice în favoarea comunicării prin mesaje scrise, un fenomen care reflectă o schimbare profundă în comportamentul social al tinerilor. Această tendință a fost observată în ultimele luni și arată cum noile generații preferă metode de comunicare care le oferă mai mult control asupra timpului și spațiului personal.

Modul în care adolescenții folosesc telefoanele mobile a evoluat semnificativ, a explicat un specialist în sociologia comunicării în cadrul unui seminar organizat recent la București. În loc să răspundă imediat la apeluri vocale, tinerii între 13 și 18 ani preferă să comunice prin mesaje text, note vocale sau aplicații de chat.

Această preferință nu este un simplu moft, ci un răspuns la presiunile sociale și nevoia de autonomie. Telefonul nu mai este doar un instrument de conectare, ci și un mijloc de a-și proteja intimitatea și spațiul personal.

Adolescenții aleg să nu răspundă la apeluri pentru a evita stresul și presiunea unei comunicări imediate. Mesajele scrise le permit să își formuleze gândurile mai clar și să gestioneze emoțiile într-un mod care nu este posibil în timpul unui apel telefonic spontan. Această abordare le oferă un sentiment de control asupra interacțiunilor și reduce riscul unor conflicte neplanificate.

Conform unui studiu realizat în 2025 de un institut de cercetare în domeniul tineretului, peste 70% dintre adolescenți recunosc că preferă să evite apelurile telefonice în favoarea comunicării scrise. Mai mult, datele arată că timpul mediu petrecut pe mesaje text zilnic a crescut cu 30% față de acum trei ani, în timp ce durata convorbirilor telefonice a scăzut semnificativ.

Reacțiile părinților și educatorilor au fost diverse, unii privesc schimbarea cu îngrijorare, temându-se că tinerii devin mai izolați social, în timp ce alții susțin că acest nou mod de comunicare este o adaptare sănătoasă la realitățile digitale actuale.

Psihologii avertizează că este important să se accepte că tăcerea sau lipsa unui răspuns imediat nu reprezintă neapărat o formă de neglijență, ci o alegere conștientă care poate contribui la bunăstarea emoțională a adolescenților.

Această schimbare în modul de comunicare a adolescenților poate avea efecte semnificative pe termen lung. Pentru piața de telecomunicații, cererea pentru servicii de date și aplicații de mesagerie va continua să crească, în detrimentul serviciilor tradiționale de voce.

De asemenea, această tendință influențează modul în care companiile și organizațiile trebuie să interacționeze cu generațiile tinere, prin adaptarea strategiilor de comunicare.

La nivel social, această nouă normă de comunicare impune o reevaluare a etichetei digitale și a înțelegerii reciproce între generații. Adolescenții învață să își negocieze intimitatea într-un mediu tot mai conectat, iar adulții trebuie să recunoască valoarea unei comunicări mai puțin imediate, dar mai reflexive și mai autentice, potrivit știripesurse.ro