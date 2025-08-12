Justitie Soarta ucraineanului care a creat acte false cu Inteligența Artificială, decisă de magistrații români







Curtea de Apel București a decis să mențină arestarea preventivă a lui Nazarenko Yurii, cetățean ucrainean vizat pentru extrădare în Statele Unite. Măsura, dispusă inițial în iunie 2025, a fost confirmată la termenul din 7 august, iar instanța le-a cerut autorităților americane să trimită cererea de extrădare, alături de documentele necesare, conform tratatului încheiat între România și SUA.

Următorul termen în dosar este stabilit pentru 19 august. Judecătorii au argumentat menținerea arestului prin riscul ridicat de sustragere, având în vedere specializarea acestuia în producerea de documente de identitate și călătorie false.

Potrivit acuzațiilor din SUA, Nazarenko ar fi operat site-ul clandestin „OnlyFake”, unde, cu ajutorul inteligenței artificiale, se generau rapid documente oficiale false, precum pașapoarte și permise de conducere. Site-ul oferea astfel de acte false la prețuri accesibile, folosind tehnologii avansate de tip „rețele neuronale”.

Investigațiile portalului 404 Media au confirmat că „OnlyFake” putea produce aceste documente aproape instantaneu, facilitând astfel diverse activități ilegale, de la fraude bancare până la spălare de bani. Autoritățile americane susțin că, între 2021 și 2024, site-ul OnlyFake a încasat sute de mii de dolari de la clienți care achiziționau documente digitale false.

Potrivit anchetei, platforma a generat cel puțin 10.000 de acte digitale false, folosite ulterior pentru deschiderea frauduloasă de conturi la bănci și platforme de tranzacționare a criptomonedelor, facilitând astfel activități ilegale precum spălarea banilor.

Printre acestea se numărau permise de conducere digitale emise pentru toate cele 50 de state americane, pașapoarte americane, carduri de identitate și carduri de securitate socială din SUA.

De asemenea, platforma permitea generarea unor versiuni digitale false ale documentelor de identitate din alte aproximativ 56 de țări. Clienții aveau libertatea să aleagă tipul de document fals dorit și să introducă datele personale, inclusiv fotografii.

De asemenea, aceștia aveau opțiunea ca ID-ul digital fals să arate ca o scanare a unui document real sau ca o fotografie a unui document autentic realizată pe o suprafață. Ancheta americană arată că ucraineanul Nazarenko Yurii știa că aceste ID-uri digitale false, vândute și în loturi de câte 1.000, erau folosite pentru deschiderea de conturi la instituții financiare sub identități false.

Pe 29 august 2024, un cont de mesagerie al serviciului pentru clienți OnlyFake a oferit sfaturi unui investigator sub acoperire despre cum să folosească mai eficient ID-urile false pentru a deschide conturi pe o platformă de criptomonede.

FBI l-a identificat pe Nazarenko Yurii ca persoana care controla serviciul OnlyFake, bazându-se pe următoarele dovezi: o parte din criptomonedele folosite pentru cumpărarea ID-urilor false au fost transferate către el, contul de e-mail folosit pentru suport este legat de contul său personal prin cookie-uri Google, iar istoricul său online indică controlul asupra OnlyFake.

Nazarenko Yurii a fost în România din 2022, unde a primit statut de refugiat din cauza conflictului provocat de Vladimir Putin în Ucraina. La 12 iunie 2025, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (CAB) a primit cererea urgentă de arestare provizorie și extrădare a lui Nazarenko, la solicitarea autorităților americane, arată Lumea Justiției.

Mandatul de arestare a fost emis pe 12 noiembrie 2024 de Tribunalul Districtual din New York, fiind acuzat de multiple infracțiuni, printre care conspirație pentru fraudă cu documente false, prezentarea unor documente false și spălare de bani, pentru care riscă pedepse de până la 20 de ani de închisoare conform legislației SUA.