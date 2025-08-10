EVZ Special Marile escrocherii din ani '90. Cum erau înșelați românii de valutiști, maradoniști și cu alba-neagra







Din cuprinsul articolului Escrocherii de legendă în România postrevoluționară

Escrocherii din anii '90. Azi par niște glume, dar după Revoluție, înșelătoriile practicate în România erau adaptate acelor vremuri. În care internetul era tărâm necunoscut. Perioada capitalismului sălbatic avea și infractori care se reorganizau. Și încercau să stoarcă bani prin diverse metode care erau profitabile.

Băieții din stradă lucrau zi de zi și se bazau pe naivitatea românilor buimăciți de interminabila tranziție, inflație și șomaj. După Revoluție, s-a deschis și piața valutară. Oricine putea deține Dolari americani sau mărci germane, monedele la mare preț în acele vremuri. Și pentru că exista cerere, a apărut și oferta. Casele de schimb valutar erau parazitate de celebri „valutiști”. Interlopi care abordau doritorul de schimb, căruia îi promiteau un curs mai bun.

În timp ce se făcea tranzacția în stradă, valutistul scote un teanc în care doar primele bancnote erau „pe bune”. Între ele se aflau bucăți tăiate din ziare. Pentru a derutat, escrocul striga „Poliția!” și o lua la fugă. Această metodă a funcționat mult timp. La vremea respectivă apăruse o reclamă la o casă de schimb valutar, promovată de actorul Alexandru Arșinel. Metoda exista și în anii '70 - '80, mai ales pe litoral, iar victimele erau printre turiștii străini care aveau valută.

Alba-neagra a fost primul joc de noroc pentru masele de români. Se baza pe trei obiecte, de obicei jetoane negre. Unul era marcat și trebuia identificat de jucători. Dacă reușeau, aceștia primeau bani din partea „crupierului”. Escrocii operau în grup. Existau 2-3 jucători falși, care momeau trecătorii. Apoi, „crupierul” reușea să subtilizeze obiectul câștigător. Înșelătoria a mers ca unsă și a fost exportată mulți ani în Germania, Franța sau Anglia. În această săptămână, 14 români au fost reținuți la Roma, pentru că se ocupau cu acest joc în plină stradă.

La fel de primitivă a fost metoda „Maradona”. Escrocii se dădeau polițiști și abordau în general turiștii străini. Pe care, sub diverse pretexte îi legitimau. În timp ce le verificau actele le sustrăgeau toți banii din portofel. Denumirea vine de la celebrul fotbalist Diego Armando Maradona. Care, la Mondialul din Mexic - 1986, a marcat un gol în sfertul de finală cu Anglia (scor 2-1).