Monden Ce urmează după Joker: Folie à Deux. În așteptarea premierei, regizorul vine cu detalii







Folie à Deux, continuarea peliculei Joker cu Joaquin Phoenix și Lady Gaga, va fi prezentat în premieră la următorul Festival de Film de la Veneția care se deschide pe 28 august.

În așteptarea premierei, regizorul Todd Phillips a dezvăluit într-un interviu pentru Variety că foarte probabil nu va exista un al treilea film Joker. „A fost distractiv să mă joc timp de două filme în acest sandbox, dar cred că am spus ceea ce am vrut să spunem”, a explicat Phillips, confirmând aparent că viitorul Joker: Folie à Deux va închide povestea lui Arthur Fleck.

Joker, 11 nominalizări la Oscar

Joker a fost un joc de noroc riscant, dar profitabil, care în 2019 a încasat peste un miliard de dolari în întreaga lume, devenind primul film cu rating R care a făcut acest lucru. A primit recenzii elogioase, a câștigat Leul de Aur la Veneția, a obținut 11 nominalizări la Oscar, câștigând două statuete pentru cel mai bun actor și cea mai bună muzică originală.

Acum, publicul are multe aşteptări de la această continuare. Titlul Joker: Folie à Deux (a fost deschis un caz despre corectitudinea gramaticală a titlului în limba franceză)* se referă la termenul francez pentru psihoză comună sau Ss (Tulburare delirantă comună), un sindrom rar în care doi indivizi împărtășesc iluzii sau halucinații.

Lady Gaga, în rolul lui Harleen „Lee” Quinzel

Joaquin Phoenix revine în rolul lui Arthur Fleck, căruia i s-a alăturat de data aceasta Lady Gaga în rolul lui Harleen „Lee” Quinzel, o versiune a lui Harley Quinn, muza romantică și partenerul psihotic al Joker. Filmul nu va fi un simplu thriller psihologic, ci va lua forma unui tonomat musical, Phillips cufundându-se şi mai mult în nebunia lui Fleck prin intermediul muzicii și dansului.

Alte detalii ale poveştii au fost ținute secrete, dar se pare că o mare parte din continuarea se va petrece în Arkham Asylum, unde Fleck și mintea lui răvășită așteaptă să fie judecaţi pentru crimele comise în primul film.

Muzică, dans și dramă

Lady Gaga a declarat recent că filmul are „muzică, dans, este o dramă, este și o dramă judiciară, este o comedie, este fericire, este tristeţe. Este un adevărat examen pentru Phillips ca regizor, care preferă să fie mai degrabă creativ decât să spui o poveste de dragoste tradițională”.

În interviul recent acordat revistei Variety, Phillips a adăugat că, în ciuda faptului că ambii protagoniști se lansează în melodii și piese clasice precum „Get Happy”, „For Once in My Life” și „That’s Life”, continuarea nu este un muzical.

„În realitate, cea mai mare parte a muzicii din film este doar un dialog”, a spus Phillips. „Numai Arthur este cel care nu are cuvinte pentru a spune ceea ce vrea să spună, așa că le cântă.” Ideea de a realiza o continuare a fimului Joker aparţine mai mult casei de producţie Warner Bros, având în vedere că a devenit unul dintre filmele cele mai de succes inspirate din benzi desenate.Cu toate acestea, finalul deschis al primului film este oarecum ruinat de această continuare, deoarece funcționa doar dacă rămânea ambiguu.

S-a întâmplat cu adevărat vreunul dintre evenimente? Era totul în capul lui Fleck? O serie de întrebări care par să primească răspuns acum, ceea ce este un păcat.

Speranțe pentru Joker 3

Totuşi, această continuare a The Clown Prince of Crime pare o viziune singulară și cu siguranță o mișcare îndrăzneață, având în vedere că un musical este ultimul lucru la care ne-am fi așteptat. Și de ce nu, poate că îi va aduce în sfârșit lui Lady Gaga Oscarul pe care a încercat să-l câștige cu House of Gucci și care i s-ar fi cuvenit pentru A Star Is Born...

Iar cei care sunt cuprinşi de tristeţe din cauza faptului că Phillips a anunţat sfârşitul serii de filme Joker, nu trebuie să dispere. Dacă Folie à Deux va face aceleași încasări de miliarde de dolari ca și primul film, putem paria că Warner Bros va forța pentru un al treilea. Iar Phillips nu a negat că personajul lui Lady Gaga ar putea prelua frâiele unui al treilea capitol... Dar poate că este doar o iluzie, scrie it.euronews.com. (Traducerea - Rador)