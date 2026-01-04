Cum arată viitorul construit de China în jurul inteligenței artificiale

Orașul chinez Hangzhou, deseori numit „Silicon Valley-ul Chinei”, trece printr-o transformare rapidă, devenind un centru major al inteligenței artificiale.

Aici se dezvoltă simultan tehnologii avansate — de la cipuri și roboți, până la interfețe creier–computer — dar și aplicații de consiliere emoțională, AI pets sau platforme digitale de divinație, relatează CNBC.

Situat pe coasta de sud-est a Chinei, Hangzhou își ajustează identitatea economică și tehnologică. La un an după lansarea DeepSeek, care a atras atenția internațională, mediul local de AI reflectă ambiții globale și o competiție internă în continuă creștere. China și Statele Unite investesc masiv în aplicațiile fizice ale inteligenței artificiale, considerate următoarea etapă importantă: roboți autonomi, vehicule fără șofer și modele care simulează lumea reală, inclusiv schimbările climatice.

Beijingul a inclus „inteligenţa întrupată” între prioritățile viitorului plan cincinal. În Hangzhou, companii precum Manycore, Unitree și Deep Robotics — parte din grupul „celor șase mici dragoni” — pregătesc listări pe bursele din Hong Kong sau pe piețele interne.

Spre deosebire de modelele lingvistice bazate pe date online, sistemele pentru lumea fizică au nevoie și de informații despre greutate, textură, temperatură sau forța necesară manipulării obiectelor. Cofondatorul Manycore, Victor Huang, fost inginer la Nvidia, spune că utilizarea AI pentru calcularea acestor date accelerează considerabil dezvoltarea.

Huang arată că, deși tehnologiile noi sunt mai eficiente energetic, costurile mai mici ale electricității oferă Chinei un avantaj. În plus, centrele de date amplasate în zone mai reci și seturile de date mai curate reduc presiunea asupra resurselor. Manycore a decis să ofere modelul său de inteligență spațială în regim open-source — o practică frecventă în China, spre deosebire de modelele cu plată populare în SUA. Abordarea permite feedback rapid, dar micșorează veniturile directe și aduce presiuni din partea investitorilor.

În timp ce giganții precum Alibaba investesc în inițiative majore, în Hangzhou se conturează și o zonă alternativă, mai relaxată. Suburbia Liangzhu a devenit un loc pentru experimente AI orientate către fitness, organizare personală sau suport emoțional.

Un antreprenor stabilit recent aici dezvoltă o aplicație inspirată din instrumente tradiționale chinezești de divinație, mizând pe rolul tehnologiei în răspunsul la nevoile emoționale ale utilizatorilor. Costurile mici și lipsa presiunilor comerciale permit lansarea rapidă a prototipurilor.

Interesul investitorilor a crescut, iar evenimentele de tip „Demo Day” au evoluat de la întâlniri mici la evenimente regionale. Tot mai multe startupuri privesc spre piețele externe, pe fondul competiției dure interne și al rezervelor consumatorilor locali de a plăti pentru aplicații.

Specialiștii avertizează că nu toate proiectele au consistență, unele folosind eticheta AI mai mult pentru marketing, fenomen descris drept „AI fizic de slabă calitate”.

Chiar și așa, Hangzhou funcționează ca un laborator deschis al inteligenței artificiale, unde inițiative solide și idei excentrice se dezvoltă în paralel, testând permanent limitele unei industrii aflate în transformare continuă.