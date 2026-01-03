China reacționează după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA încalcă grav dreptul internațional

China a transmis un mesaj critic după operațiunea Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, afirmând că evenimentele au stârnit un „șoc profund” la Beijing.

Autoritățile chineze au denunțat intervenția militară americană și măsurile luate împotriva liderului venezuelean. China „condamnă cu fermitate utilizarea flagrantă a forței de către SUA împotriva unui stat suveran și acțiunile împotriva președintelui acestuia”, a declarat sâmbătă seara un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe într-un comunicat citat de Bloomberg.

„Astfel de acte hegemonice ale SUA încalcă grav dreptul internațional și suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea în America Latină și în regiunea Caraibelor. China se opune ferm acestui lucru.”

Atacurile Statelor Unite și capturarea lui Maduro au venit la scurt timp după ce liderul venezuelean primise, la Caracas, o delegație chineză de rang înalt, din care făcea parte și reprezentantul special al guvernului de la Beijing pentru relațiile cu America Latină, Qiu Xiaoqi.

În declarația sa, Ministerul chinez de Externe a cerut Statelor Unite să își schimbe comportamentul față de alte state.

„Solicităm SUA să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU și să înceteze să încalce suveranitatea și securitatea altor țări”, a declarat ministerul chinez.

Rusia are o poziție similară cu a Chinei, de altfel cele două state fiind cele mai puternice țări susținătoare ale Venezuelei. Ministerul rus de Externe a condamnat anunțul Washingtonului privind intervenția militară, considerând-o „un act de agresiune armată” și insistând ca America Latină să rămână o zonă a păcii.

„America Latină trebuie să rămână o zonă a păcii, așa cum s-a proclamat în 2014. Iar Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina singură soarta, fără nicio intervenție distructivă din exterior, cu atât mai puțin una militară.”

Moscova a cerut „clarificări imediate” după informațiile privind capturarea și scoaterea din țară a lui Nicolás Maduro.

„Suntem extrem de îngrijorați de rapoartele conform cărora președintele Venezuelei, Maduro, și soția sa au fost scoși cu forța din țară în timpul acțiunilor agresive de astăzi ale Statelor Unite”, a declarat ministerul într-un comunicat. „Solicităm o clarificare imediată a acestei situații”, a adăugat el.

Rusia a subliniat că asemenea acțiuni, dacă vor fi confirmate, reprezintă o „încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent, al cărei respect este un principiu esențial al dreptului internațional”. Ministerul condamnase deja intervenția, descriind-o ca „un act de agresiune armată împotriva Venezuelei” și respingând drept „de nesuportat” orice justificare adusă în acest sens.