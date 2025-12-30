International

Nvidia devine acționar cu o investiție de 5 miliarde de dolari în Intel. Companiile vor colabora la dezvoltarea de cipuri

Nvidia devine acționar cu o investiție de 5 miliarde de dolari în Intel. Companiile vor colabora la dezvoltarea de cipuri
Nvidia finalizează o investiție masivă în Intel, evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari, în baza unui acord semnat în luna septembrie și pus acum în practică, devenind astfel acționar în cadrul Intel, potrivit CNBC.

Compania care domină segmentul cipurilor destinate inteligenței artificiale a anunțat anterior că a convenit un preț de 23,28 dolari pentru fiecare acțiune obișnuită Intel. Acordul este considerat un sprijin financiar important pentru producătorul american, care în ultimii ani s-a confruntat cu dificultăți generate de decizii strategice discutabile și costuri ridicate pentru extinderea liniilor de producție.

Conform documentelor publicate luni, Nvidia — devenită cea mai valoroasă companie din lume după capitalizarea de piață — a cumpărat peste 214,7 milioane de acțiuni Intel, la valoarea agreată în septembrie, printr-un plasament privat.

Investiția a trecut prin filtrul instituțiilor de concurență din Statele Unite. Acordul a primit aprobarea autorităților antitrust, după cum a fost anunțat la începutul lunii decembrie de către Comisia Federală pentru Comerț (FTC).

Pentru industrie, tranzacția întărește legătura dintre cele două companii și este privită drept un semn că investitorii cred în șansele Intel de a-și reface poziția financiară și competitivă într-un domeniu care necesită investiții uriașe.

În cursul lunii august, SoftBank a direcționat, la rândul său, 2 miliarde de dolari către Intel. Chris Caso, analist la Wolfe Research, remarca într-o analiză că rămâne de văzut „dacă acest parteneriat reprezintă o cooperare de faţadă, cu scop politic, sau începutul unei colaborări mai ample care să aducă beneficii semnificative Intel”. El a subliniat că întrebarea principală este dacă Nvidia își va produce cipurile în fabricile Intel.

Acordul prevede că Intel va construi procesoare x86 pentru platformele Nvidia dedicate inteligenței artificiale și, pentru segmentul PC, va dezvolta cipuri x86 system-on-chip integrate cu plăcile grafice RTX ale Nvidia. Documentele arată că investiția trebuie validată de autoritățile de reglementare și că nu implică producția de cipuri prin divizia de foundry a Intel. Directorii Jensen Huang și Lip-Bu Tan vor susține o conferință de presă pe tema acordului, programată la ora 20:00 (ora României).

Evoluțiile de pe bursă au fost rapide: titlurile Nvidia, influențate și de discuțiile comerciale dintre SUA și China privind exportul unor cipuri mai puțin avansate către piața chineză, au urcat cu peste 3%, în timp ce acțiunile Intel au consemnat cea mai bună zi de tranzacționare de după octombrie 1987, cu un avans de 26,4%.

