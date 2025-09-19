Nvidia investeşte cinci miliarde de dolari în Intel. Acțiunile pe bursă au crescut rapid

Nvidia a anunțat că va investi cinci miliarde de dolari în compania Intel, în cadrul unui acord prin care cele două companii vor colabora la dezvoltarea de cipuri destinate centrelor de date și computerelor personale. „Această colaborare istorică conectează strâns ecosistemul AI şi de calcul accelerat al Nvidia cu procesoarele Intel şi vastul ecosistem x86 — o fuziune a două platforme de clasă mondială”, a declarat Jensen Huang, directorul general al Nvidia, citat de CNBC.

Acțiunile Intel au urcat joi cu 32% pe bursă după anunțul acestei investiții masive din partea Nvidia. Compania a precizat că investiția Nvidia se realizează la un preț de 23,28 dolari pe acțiune. După anunț, titlurile Intel au crescut cu 28%, ajungând să fie tranzacționate la circa 32 de dolari pe acțiune.

„Împreună, ne vom extinde ecosistemele şi vom pune bazele pentru următoarea eră a calculului”, a mai precizat directorul general al Nvidia, Jensen Huang.

După ce în prima parte a acestui an acțiunile companiei au coborât la cel mai redus nivel din ultimele două decenii, acestea au început să își revină în urma deciziei administrației Trump din august de a cumpăra 10% din Intel, printr-o investiție de 8,9 miliarde de dolari pentru 433,3 milioane de acțiuni. Odată cu creșterea valorii titlurilor la aproximativ 31 de dolari, această participație este estimată acum la circa 13,4 miliarde de dolari.

„Parteneriatul marchează un pas major pentru producţia americană de tehnologie avansată”, spune purtătorul adjunct de presă al Casei Albe, Kush Desai. Totuși, administrația a subliniat că nu a avut niciun rol în acordul dintre Nvidia și Intel.

În august, și SoftBank a investit 2 miliarde de dolari în Intel. Chris Caso, analist la Wolfe Research, a notat într-un raport că rămâne de clarificat „dacă acest parteneriat reprezintă o cooperare de faţadă, cu scop politic, sau începutul unei colaborări mai ample care să aducă beneficii semnificative Intel”. El a subliniat că întrebarea principală este dacă Nvidia își va produce cipurile în fabricile Intel.

Acordul prevede că Intel va construi procesoare x86 pentru platformele de inteligență artificială ale Nvidia și, în zona PC, va dezvolta cipuri x86 system-on-chip integrate cu unitățile grafice RTX ale Nvidia. Investiția trebuie să primească aprobările autorităților de reglementare și, conform comunicatului, nu presupune fabricarea de cipuri prin divizia de foundry a Intel. Directorii Jensen Huang și Lip-Bu Tan vor susține o conferință de presă pe tema acestui acord la ora 20:00 (ora României).

Acțiunile Nvidia, influențate și de negocierile comerciale SUA–China privind vânzarea unor cipuri mai puțin avansate pe piața chineză, au înregistrat o creștere de peste 3%. În același timp, Intel a bifat cea mai bună zi bursieră de după octombrie 1987, când titlurile companiei s-au apreciat cu 26,4%.