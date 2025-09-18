Nvidia are probleme în China. Cipurile AI ale companiei au fost interzise

Situația Nvidia pe piața chineză s-a complicat, după ce dictatura comunistă de la Beijing ar fi interzis cumpărarea unor cipuri AI ale companiei. „Putem fi în serviciul unei pieţe doar dacă ţara doreşte asta. Probabil am contribuit mai mult la piaţa din China decât majoritatea ţărilor. Şi sunt dezamăgit de ceea ce văd.”, a declarat directorul general Jensen Huang, citat de CNBC.

Publicația britanică notează că Administrația Cyberspațială a Chinei ar fi cerut unor giganți locali, între care ByteDance și Alibaba, să nu mai cumpere modelul RTX Pro 6000D, conceput special pentru piața chineză.

Jensen Huang a descris ultimii ani de afaceri ai companiei în regiune ca fiind „un fel de roller coaster” și a precizat că analiștii financiari au fost deja instruiți să nu includă China în estimările lor: „Motivul este că aceasta va depinde în mare măsură de discuţiile dintre guvernul Statelor Unite şi cel chinez.”

Washingtonul impusese anterior restricții la exportul cipurilor Nvidia către China, inclusiv pentru serverul H20, motivând riscuri de securitate națională. Totuși, în august, Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump și Jensen Huang au convenit asupra unui acord prin care Nvidia primește licențe de export, dar cu obligația ca 15% din vânzările H20 realizate în China să fie direcționate către guvernul american.

Ultimele măsuri adoptate la Beijing reprezintă o nouă lovitură pentru Nvidia, după ce în această săptămână autoritatea chineză de reglementare a pieței a deschis o investigație antimonopol privind achiziția companiei Mellanox.

Între timp, Huang se află în Marea Britanie, însoțindu-l pe Donald Trump în vizita sa de stat. Marți, Nvidia a confirmat investiții de 11 miliarde de lire sterline (echivalentul a 15 miliarde de dolari) în infrastructura britanică de inteligență artificială, împreună cu alți mari jucători americani precum Microsoft, Google și Salesforce.

„Piaţa chineză este importantă. Este mare. Industria tehnologică este vibrantă. Am fost în serviciul ei timp de 30 de ani”, a subliniat Jensen Huang. El a adăugat că Nvidia va continua să colaboreze atât cu autoritățile de la Beijing și companiile locale, cât și cu administrația americană, „pe măsură ce toate aceste politici geopolitice vor fi clarificate”.