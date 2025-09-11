Social Directorul Nvidia, pe locul 10 în lume după avere







Lista celor mai bogați oameni din lume este formată, în mare parte, din cei mai importanți acționari ai marilor companii globale. Cu toate acestea, cofondatorul și CEO-ul celei mai valoroase companii din lume, Nvidia, ocupă doar locul zece, potrivit businessinsider.com.

La închiderea pieței de luni, Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, avea o avere netă de 147 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Astfel, el se situează imediat în spatele lui Warren Buffett, care are o avere de 148 de miliarde de dolari, chiar dacă Berkshire Hathaway, compania lui Buffett, valorează aproximativ un sfert din valoarea Nvidia, iar Buffett a donat mai mult de jumătate din acțiunile sale Berkshire unor fundații începând din 2006.

Elon Musk, cea mai bogată persoană din lume, are o avere estimată la 383 de miliarde de dolari și și-ar putea menține poziția de lider dacă pachetul salarial propus, în valoare de 1 trilion de dolari, va fi aprobat.

Este surprinzător, având în vedere că cele două companii care reprezintă cea mai mare parte a averii lui Musk, Tesla și SpaceX, sunt evaluate împreună la aproximativ 1,6 trilioane de dolari — mai puțin de 40% din valoarea de piață a Nvidia, notează businessinsider.com.

Există un singur motiv pentru care Huang, cofondator al Nvidia în 1993 și CEO al companiei, nu figurează printre cei mai bogați: diluarea acțiunilor. Înainte de oferta publică inițială a Nvidia din 1999, el deținea 12,8% din companie, o participație care astăzi ar valora peste 500 de miliarde de dolari.

Deși este normal ca fondatorii să vândă acțiuni și să vadă cum participația lor se diluează atunci când companiile lor devin publice, Huang a înregistrat o scădere mult mai semnificativă și mai prelungită a participației sale. Aceasta a scăzut la 9,9% în 1999, 7,1% în 2003, 4,4% în 2010, apoi s-a stabilizat între 3,5% și 4% din 2020 până în această vară.

Comparativ, Buffett deține aproximativ 14% din Berkshire, iar Musk deține aproximativ 13% din Tesla și 42% din SpaceX.

Procentul deținut de Huang a scăzut cu peste două treimi, în mare parte pentru că Nvidia a emis numeroase acțiuni pentru a oferi capital propriu angajaților. Pe 27 iulie, compania a raportat o compensație substanțială de 14 miliarde de dolari pe bază de acțiuni neîncasate, o mare parte urmând să fie recunoscută în aproximativ doi ani.

Nvidia a încercat să atenueze diluarea prin răscumpărări de acțiuni, însă numărul acestora a crescut de la 1,7 miliarde ajustate la divizare, în momentul ofertei publice inițiale, la peste 23 de miliarde în prezent, o creștere de aproximativ 14 ori.

Multe companii, mai ales din sectorul tehnologic, oferă angajaților acțiuni sau opțiuni de acțiuni pentru a-i motiva să crească valoarea companiei și a acțiunilor, descurajându-i în același timp să treacă la concurență.

Procentul deținut de Huang s-a redus și din cauza vânzării de acțiuni, inclusiv un plan de tranzacționare prestabilit care prevede cedarea a până la 6 milioane de acțiuni în acest an, valoarea acestora ajungând la aproximativ 1 miliard de dolari la prețul actual al acțiunilor Nvidia.