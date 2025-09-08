Sport Tensiuni la Dinamo, între acționari. Renovatio a cerut audit







Situația internă de la Dinamo se complică pe zi ce trece. Grupul Renovatio, unul dintre principalii finanțatori ai clubului, a solicitat un audit financiar complet, informează sursele Evz.ro.

Renovațio a invocat nevoia de transparență în gestionarea fondurilor. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Renovatio și ceilalți acționari din Red&White. Rezultatul auditului poate schimba radical viitorul clubului.

Solicitarea Renovatio de a verifica documentele financiare și fluxurile de numerar arată o ruptură majoră în interiorul acționariatului. Potrivit informațiilor obținute din interiorul clubului, reprezentanții Renovatio vor să afle cu exactitate cum au fost cheltuiți banii investiți în ultima perioadă și dacă deciziile de management respectă planul financiar agreat.

Acest pas tensionează relația cu ceilalți acționari din Red&White, compania care deține pachetul majoritar de acțiuni la Dinamo și care a gestionat, până acum, cele mai multe decizii strategice. Auditul ar putea scoate la iveală diferențe majore de viziune privind modul în care clubul ar trebui să iasă din procedura de insolvență.

Clubul Dinamo este controlat, în prezent, de un acționariat complex, cu interese diferite și, adesea, contradictorii. Pachetul majoritar se află în mâinile Red&White, companie care a preluat controlul în urmă cu doi ani, dar influența Renovatio a crescut considerabil printr-o serie de majorări de capital.

Structura acționariatului la nivelul Red&White arată în acest moment astfel:

Renovatio – aprox. 39% din Red&White, după creșteri succesive de participație;

Andrei Nicolescu – aprox. 27–32% , cu o scădere vizibilă a influenței;

Eugen Voicu (prin Certinvest) – în jur de 10% , dar implicarea sa s-a redus considerabil;

Alți acționari minoritari (Team Sport, persoane fizice, investitori locali) – aprox. 5–8%.

În practică, Red&White controlează aproximativ 80% din acțiunile clubului. Forța financiară a Renovatio face ca deciziile majore să depindă, tot mai mult, de consensul între grupuri.

Conflictul dintre Renovatio și ceilalți acționari din Red&White a escaladat în ultimele luni. În timp ce Red&White și-a impus strategia privind atragerea de finanțări și restructurarea datoriei istorice, Renovatio a devenit nemulțumit de ritmul în care banii sunt investiți și de lipsa de transparență. În plus, există o discrepanță tot mai vizibilă a banilor investiți de acționari.

Surse din cadrul clubului susțin că Renovatio ar lua în calcul preluarea pachetului majoritar.

În ultimii doi ani, Dinamo a beneficiat de injecții financiare semnificative. Red&White a direcționat, prin acționarii săi, peste 10 milioane de euro către club. Banii au fost folosiți pentru acoperirea datoriilor, susținerea lotului și pregătirea procesului de ieșire din insolvență. Renovatio a contribuit cu sume importante, atât prin împrumuturi directe, cât și prin participarea la majorările de capital.

Problema apare acum din cauza nevoii de control. Renovatio cere explicații clare despre utilizarea fondurilor și solicită măsuri ferme pentru optimizarea cheltuielilor.