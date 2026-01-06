Social

Rețelele sociale pot prezice șomajul înainte statisticilor. Studiu neașteptat

Rețelele sociale pot prezice șomajul înainte statisticilor. Studiu neașteptat
Din cuprinsul articolului

Rețelele sociale pot prezice șomajul înainte statisticilor. Într-o lume în care datele economice ajung adesea cu întârziere, cercetătorii explorează tot mai intens surse alternative capabile să surprindă schimbările din societate aproape în timp real.

Una dintre aceste surse neașteptate este reprezentată de rețelele sociale, unde oamenii își exprimă, fără filtre oficiale, temerile, pierderile și frustrările legate de locul de muncă.

Un studiu arată că mesajele postate online despre concedieri și pierderea veniturilor pot anticipa evoluțiile șomajului înainte ca acestea să fie reflectate în statisticile publice. Mai exact, analiza indică faptul că astfel de discuții digitale pot semnala creșteri ale cererilor de ajutor de șomaj cu una până la două săptămâni înainte de raportările guvernamentale.

Economie

Economie. Sursa foto: Freepik

Punctul de plecare al cercetării este unul profund uman: pierderea locului de muncă nu este doar un indicator economic, ci o experiență personală intensă. În momentele de incertitudine, mulți oameni aleg să vorbească deschis în mediul online, fie pentru a cere sprijin, fie pentru a-și descărca emoțiile. Acest flux constant de mesaje creează, fără intenție, un barometru social al stării pieței muncii.

Ce au descoperit cercetătorii

Pentru a transforma acest volum uriaș de informații într-un instrument de analiză, o echipă de cercetători coordonată de Sam Fraiberger a dezvoltat un model avansat de inteligență artificială. Sistemul este capabil să identifice, cu un grad ridicat de precizie, postările care fac referire la pierderea unui loc de muncă, chiar și atunci când limbajul este informal, ambiguu sau presărat cu greșeli.

Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursa foto: Dreamstime.com

Antrenarea algoritmului s-a bazat pe analiza mesajelor publice ale peste 30 de milioane de utilizatori ai platformei X (fostul Twitter), colectate pe parcursul a doi ani marcați de instabilitate economică și socială. Modelul, construit pe tehnologii de tip „transformer”, a fost conceput special pentru a depăși limitele metodelor clasice, care se bazau pe simple liste de cuvinte-cheie.

Cercetătorii au ținut cont de faptul că utilizatorii rețelelor sociale nu reflectă perfect structura demografică a populației generale. Pentru a reduce acest dezechilibru, datele au fost ajustate statistic, astfel încât rezultatele să poată fi comparate cu indicatorii oficiali de la nivel național și regional.

După aceste corecții, modelul a fost folosit pentru a estima evoluția cererilor de asigurare de șomaj din Statele Unite. Rezultatele au demonstrat o acuratețe semnificativ mai mare față de metodele tradiționale de prognoză, cu o reducere considerabilă a erorilor față de estimările utilizate în mod curent de analiștii economici.

Un avans temporal

Valoarea practică a acestei abordări a devenit evidentă în contextul pandemiei de COVID-19. Algoritmul a identificat semnale clare ale prăbușirii pieței muncii încă din primele zile ale lunii martie 2020, înainte ca amploarea crizei să fie confirmată oficial. Acest avans temporal ar fi putut oferi autorităților un interval critic pentru reacții mai rapide.

Autorii studiului subliniază că rețelele sociale nu trebuie privite ca un înlocuitor al statisticilor oficiale, ci ca un instrument complementar. Combinate cu modelele de inteligență artificială, aceste date pot furniza indicii timpurii extrem de utile, mai ales în perioadele de șoc economic, când fiecare zi de întârziere poate avea consecințe majore.

