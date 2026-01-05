Rezervele României rămân solide la final de 2025, dar BNR marchează o scădere lunară a componentei valutare

Rezervele valutare administrate de Banca Națională a României au înregistrat o ușoară scădere la finalul lunii decembrie 2025, coborând la 64,8 miliarde de euro. Evoluția vine după nivelul de 65,408 miliarde de euro raportat la 30 noiembrie 2025, dar indică totodată o creștere semnificativă față de finalul anului precedent.

Datele publicate de banca centrală arată că, în pofida ajustărilor lunare, poziția externă a României rămâne robustă, susținută atât de nivelul rezervelor valutare, cât și de valoarea în creștere a rezervei de aur.

Potrivit informațiilor oficiale, la 31 decembrie 2025, rezervele valutare ale României se situau la 64,8 miliarde de euro, comparativ cu 65,408 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie 2025. În același timp, nivelul este net superior celui de la 31 decembrie 2024, când rezervele valutare totalizau 62,135 miliarde de euro.

BNR explică această evoluție prin fluxurile financiare înregistrate în cursul lunii decembrie, caracterizate de intrări și ieșiri semnificative de capital.

„La 31 decembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64,8 miliarde euro”, arată banca centrală.

În cursul lunii decembrie, intrările de valută au însumat 3,268 miliarde de euro. Acestea au provenit în principal din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, precum și din alte operațiuni financiare.

Pe de altă parte, ieșirile de valută au totalizat 3,876 miliarde de euro. Acestea au fost generate, la rândul lor, de ajustări ale rezervelor minime obligatorii, de plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută, precum și de plăți realizate din contul Comisiei Europene.

Diferența dintre intrări și ieșiri explică scăderea lunară moderată a rezervelor valutare.

BNR a anunțat că nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. Cu toate acestea, valoarea acesteia a crescut substanțial, pe fondul evoluției favorabile a prețurilor internaționale ale aurului.

La finalul lunii decembrie 2025, valoarea rezervei de aur se situa la 12,217 miliarde de euro, comparativ cu 12,011 miliarde de euro la 30 noiembrie 2025 și cu doar 8,356 miliarde de euro la 31 decembrie 2024.

Această apreciere contribuie semnificativ la consolidarea rezervelor internaționale totale ale României.

Incluzând atât rezervele valutare, cât și rezerva de aur, rezervele internaționale ale României au ajuns la 77,017 miliarde de euro la 31 decembrie 2025. Nivelul este ușor sub cel raportat la finalul lunii noiembrie 2025, când totalul era de 77,419 miliarde de euro, dar mult peste cel de la finalul anului 2024, de 70,491 miliarde de euro.

Această evoluție indică o întărire a poziției externe a României pe parcursul anului 2025, în pofida presiunilor generate de finanțarea datoriei publice și de volatilitatea piețelor internaționale.

BNR mai precizează că plățile scadente în luna ianuarie 2026, în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 389 milioane de euro.

Nivelul acestor obligații este considerat gestionabil în raport cu volumul rezervelor internaționale disponibile, oferind autorităților un grad confortabil de acoperire financiară pe termen scurt.