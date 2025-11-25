Economie

Ce pun românii deoparte. Depozitele în lei ating 254 miliarde, iar economiile în valută cresc

Ce pun românii deoparte. Depozitele în lei ating 254 miliarde, iar economiile în valută cresc
Banca Națională a României (BNR) a anunțat că depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o ușoară creștere în luna octombrie 2025. Soldul acestora a ajuns la 254,406 miliarde lei, marcând un avans de 0,8% faţă de luna precedentă și de 4,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, deși în termeni reali creșterea a fost negativă, de -4,7%.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,4% faţă de septembrie 2025, atingând 140,62 miliarde lei. În echivalent euro, acestea au urcat cu 1,3%, până la 27,653 miliarde euro. Această evoluție arată o creștere anuală de 17% în lei și 14,4% în euro, față de octombrie 2024.

Masa monetară a înregistrat un sold de 758,346 miliarde lei

La sfârșitul lunii octombrie 2025, masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat un sold de 758,346 miliarde lei, în creștere cu 0,7% față de luna precedentă și cu 7,3% comparativ cu octombrie 2024 (-2,3% în termeni reali).

Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut ușor, cu 0,3% față de septembrie, până la 445,566 miliarde lei (-0,2% în termeni reali). Creditul în lei, care reprezintă 69% din total, s-a majorat cu 0,1%, în timp ce creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31%, a crescut cu 0,9% (0,8% în echivalent euro).

BNR nu vine cu vești bune pentru românii care au credite! Ce se va întâmpla cu dobânda

Comparativ cu octombrie 2024, creditul neguvernamental a urcat cu 7,1% (-2,4% în termeni reali), datorită creșterii creditelor în lei cu 5,4% (-4% real) și a celor în valută cu 11,1% (8,6% în euro).

Creditul guvernamental a continuat să crească

Soldul creditului guvernamental a avansat cu 1% față de luna precedentă, atingând 260,399 miliarde lei, iar față de octombrie 2024 creșterea a fost de 14,2% (4% în termeni reali). Depozitele totale ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali au ajuns la 639,651 miliarde lei în octombrie, marcând un avans de 0,8% față de septembrie și de 6,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (-3,2% în termeni reali).

Depozitele în lei, cu o pondere de 67,9% din total, au crescut cu 0,3% față de septembrie, ajungând la 434,642 miliarde lei, și cu 2,1% față de octombrie 2024 (-7% în termeni reali). Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,8% față de luna precedentă, până la 254,406 miliarde lei și cu 4,6% față de octombrie 2024 (-4,7% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor

În contrast, depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 0,3% față de luna precedentă, până la 180,235 miliarde lei, și cu 1,3% comparativ cu octombrie 2024 (-10,1% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, reprezentând 32,1% din totalul depozitelor, au crescut cu 1,8% față de septembrie, până la 205,008 miliarde lei (1,7% în euro, până la 40,315 miliarde euro). În raport cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea au urcat cu 16,4% în lei și 13,8% în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,4% față de luna precedentă, până la 140,62 miliarde lei (1,3% în euro). Comparativ cu octombrie 2024, avansul a fost de 17% în lei și 14,4% în euro. Depozitele în valută ale altor sectoare au înregistrat o creștere de 2,6%, până la 64,388 miliarde lei (2,5% în euro), față de aceeași lună a anului trecut majorarea fiind de 15% în lei și 12,5% în euro.

