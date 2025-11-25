Ce pun românii deoparte. Depozitele în lei ating 254 miliarde, iar economiile în valută cresc

Banca Națională a României (BNR) a anunțat că depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o ușoară creștere în luna octombrie 2025. Soldul acestora a ajuns la 254,406 miliarde lei, marcând un avans de 0,8% faţă de luna precedentă și de 4,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, deși în termeni reali creșterea a fost negativă, de -4,7%.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,4% faţă de septembrie 2025, atingând 140,62 miliarde lei. În echivalent euro, acestea au urcat cu 1,3%, până la 27,653 miliarde euro. Această evoluție arată o creștere anuală de 17% în lei și 14,4% în euro, față de octombrie 2024.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat un sold de 758,346 miliarde lei, în creștere cu 0,7% față de luna precedentă și cu 7,3% comparativ cu octombrie 2024 (-2,3% în termeni reali).

Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut ușor, cu 0,3% față de septembrie, până la 445,566 miliarde lei (-0,2% în termeni reali). Creditul în lei, care reprezintă 69% din total, s-a majorat cu 0,1%, în timp ce creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31%, a crescut cu 0,9% (0,8% în echivalent euro).

Comparativ cu octombrie 2024, creditul neguvernamental a urcat cu 7,1% (-2,4% în termeni reali), datorită creșterii creditelor în lei cu 5,4% (-4% real) și a celor în valută cu 11,1% (8,6% în euro).

Soldul creditului guvernamental a avansat cu 1% față de luna precedentă, atingând 260,399 miliarde lei, iar față de octombrie 2024 creșterea a fost de 14,2% (4% în termeni reali). Depozitele totale ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali au ajuns la 639,651 miliarde lei în octombrie, marcând un avans de 0,8% față de septembrie și de 6,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (-3,2% în termeni reali).

Depozitele în lei, cu o pondere de 67,9% din total, au crescut cu 0,3% față de septembrie, ajungând la 434,642 miliarde lei, și cu 2,1% față de octombrie 2024 (-7% în termeni reali). Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,8% față de luna precedentă, până la 254,406 miliarde lei și cu 4,6% față de octombrie 2024 (-4,7% în termeni reali).

În contrast, depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 0,3% față de luna precedentă, până la 180,235 miliarde lei, și cu 1,3% comparativ cu octombrie 2024 (-10,1% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, reprezentând 32,1% din totalul depozitelor, au crescut cu 1,8% față de septembrie, până la 205,008 miliarde lei (1,7% în euro, până la 40,315 miliarde euro). În raport cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea au urcat cu 16,4% în lei și 13,8% în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,4% față de luna precedentă, până la 140,62 miliarde lei (1,3% în euro). Comparativ cu octombrie 2024, avansul a fost de 17% în lei și 14,4% în euro. Depozitele în valută ale altor sectoare au înregistrat o creștere de 2,6%, până la 64,388 miliarde lei (2,5% în euro), față de aceeași lună a anului trecut majorarea fiind de 15% în lei și 12,5% în euro.