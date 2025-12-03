Ilie Năstase, prezent la funeraliile lui Nicola Pietrangeli: A fost un adevărat gentleman

Ilie Năstase a fost prezent în Italia la funeraliile legendarului jucător de tenis Nicola Pietrangeli, care a încetat din viață la 92 de ani. „Îmi amintesc mereu ceva: prima dată când am avut o cămașă și pantaloni asortați, marca Lacoste, datorită tatălui lui Nicola, care mi le-a dăruit la Roma”, a povestit acesta, pentru Ubitennis.

Fostul lider ATP a ajuns încă de dimineață la capela din complexul Foro Italico, amenajată pe terenul care poartă numele lui Nicola Pietrangeli. Printre personalitățile prezente la funeraliile de la Roma s-au aflat prințul Albert de Monaco și Adriano Panatta.

Slujba de înmormântare a fost programată la ora 15:00, la Bazilica Santa Maria Maggiore. În drum spre ceremonie, Ilie Năstase a acordat un interviu în care a vorbit despre relația sa cu Nicola Pietrangeli.

„Sunt multe anecdote, dar Nicola și Manolo Santana erau idolii mei, pentru că eram cu vreo 13 ani mai mic decât ei. Îl urmăream mereu și pe Beppe Merlo. Mă fascina pentru că făcea scurte cu două mâini. Nicola a fost… eu îl numeam bătrânul leu”, a spus acesta.

Năstase a afirmat că l-a admirat pe Nicola Pietrangeli, pe care l-a descris drept „un adevărat gentleman”, apreciind deschiderea acestuia, trăsături pe care le-a regăsit atât la el, cât și la Ion Țiriac.

„Da, pentru că era un gentleman. Un adevărat gentleman, și mi-a plăcut mult pentru că era foarte deschis, ca mine, ca Țiriac. Am devenit prieteni. Nu existau probleme, ne cunoșteam, mergeam împreună la cină și, chiar dacă unul pierdea și altul câștiga, nu era nicio problemă. Nu știu dacă așa ceva mai există astăzi”, a mai spus acesta.

Fostul lider ATP a relatat un moment din trecut, dintr-un sezon în care a ajuns până în finală, dar a pierdut meciul decisiv.

„Am cheltuit toți banii în club. Toți jucătorii erau acolo. Dar îmi amintesc mereu ceva: prima dată când am avut o cămașă și pantaloni asortați, marca Lacoste, datorită tatălui lui Nicola, care mi le-a dăruit la Roma. Nu aveam bani, nu aveam echipament ca lumea. Jucam cu pantofi diferiți, cu pantaloni luați de la altcineva. Oricum, îmi pare foarte rău că Nicola a plecat”, a povestit Năstase.