Sport

Ilie Năstase, prezent la funeraliile lui Nicola Pietrangeli: A fost un adevărat gentleman

Comentează știrea
Ilie Năstase, prezent la funeraliile lui Nicola Pietrangeli: A fost un adevărat gentleman
Din cuprinsul articolului

Ilie Năstase a fost prezent în Italia la funeraliile legendarului jucător de tenis Nicola Pietrangeli, care a încetat din viață la 92 de ani. „Îmi amintesc mereu ceva: prima dată când am avut o cămașă și pantaloni asortați, marca Lacoste, datorită tatălui lui Nicola, care mi le-a dăruit la Roma”, a povestit acesta, pentru Ubitennis.

Ilie Năstase, prezent la slujba de înmormântare a lui Nicola Pietrangeli

Fostul lider ATP a ajuns încă de dimineață la capela din complexul Foro Italico, amenajată pe terenul care poartă numele lui Nicola Pietrangeli. Printre personalitățile prezente la funeraliile de la Roma s-au aflat prințul Albert de Monaco și Adriano Panatta.

Slujba de înmormântare a fost programată la ora 15:00, la Bazilica Santa Maria Maggiore. În drum spre ceremonie, Ilie Năstase a acordat un interviu în care a vorbit despre relația sa cu Nicola Pietrangeli.

„Sunt multe anecdote, dar Nicola și Manolo Santana erau idolii mei, pentru că eram cu vreo 13 ani mai mic decât ei. Îl urmăream mereu și pe Beppe Merlo. Mă fascina pentru că făcea scurte cu două mâini. Nicola a fost… eu îl numeam bătrânul leu”, a spus acesta.

Firmele de curierat și presiunea asupra angajaților în perioada sărbătorilor. Cum arată, în realitate, o zi de lucru pentru un curier
Firmele de curierat și presiunea asupra angajaților în perioada sărbătorilor. Cum arată, în realitate, o zi de lucru pentru un curier
Preşedinta partidului Moldova mare rămâne „robul credincios” al Kremlinului. Iniţiativa lansată de Victoria Furtună
Preşedinta partidului Moldova mare rămâne „robul credincios” al Kremlinului. Iniţiativa lansată de Victoria Furtună

Fostul lider ATP: Nicola Pietrangeli a fost un adevărat gentleman

Năstase a afirmat că l-a admirat pe Nicola Pietrangeli, pe care l-a descris drept „un adevărat gentleman”, apreciind deschiderea acestuia, trăsături pe care le-a regăsit atât la el, cât și la Ion Țiriac.

„Da, pentru că era un gentleman. Un adevărat gentleman, și mi-a plăcut mult pentru că era foarte deschis, ca mine, ca Țiriac. Am devenit prieteni. Nu existau probleme, ne cunoșteam, mergeam împreună la cină și, chiar dacă unul pierdea și altul câștiga, nu era nicio problemă. Nu știu dacă așa ceva mai există astăzi”, a mai spus acesta.

Amintiri legate de Nicola Pietrangeli

Fostul lider ATP a relatat un moment din trecut, dintr-un sezon în care a ajuns până în finală, dar a pierdut meciul decisiv.

„Am cheltuit toți banii în club. Toți jucătorii erau acolo. Dar îmi amintesc mereu ceva: prima dată când am avut o cămașă și pantaloni asortați, marca Lacoste, datorită tatălui lui Nicola, care mi le-a dăruit la Roma. Nu aveam bani, nu aveam echipament ca lumea. Jucam cu pantofi diferiți, cu pantaloni luați de la altcineva. Oricum, îmi pare foarte rău că Nicola a plecat”, a povestit Năstase.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Firmele de curierat și presiunea asupra angajaților în perioada sărbătorilor. Cum arată, în realitate, o zi de lucru ...
23:49 - Miță de la Bere Gratis povestește întâlnirea de neuitat cu Artan: „Un om unicat prin felul său de a face artă”. Exclusiv
23:40 - Preşedinta partidului Moldova mare rămâne „robul credincios” al Kremlinului. Iniţiativa lansată de Victoria Furtună
23:31 - DeepSeek a lansat un model de AI care rivalizează cu GPT-5 și ar putea schimba totul
23:23 - Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de 1 decembrie
23:14 - Teatrul Excelsior a rămas fără manager. Mandatul lui Vlad Cristache nu a fost prelungit de Primăria Capitalei

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale