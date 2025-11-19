Ion Țiriac, reacție în scandalul momentului din sportul românesc. În gimnastică, tot timpul a fost discutabil

Ion Țiriac, fost președinte al COSR, condamnă orice formă de agresiune asupra unui copil care practică sportul. Omul de afaceri a vorbit despre marele scandal din gimnastica românească, izbucnit după ce în spațiul public au apărut imagini cu antrenoarea Camelia Voinea folosea metode dure în timpul antrenamentelor, cu fiica sa, Sabrina.

„În gimnastică tot timpul a fost discutabil. Este corect ca un copil să nu mănânce o bucată de ciocolată? Este corect! Este corect ca un copil să aibă grijă de greutate dacă vrea să ajungă campion olimpic? E corect! Este corect ca un copil să fie manipulat fizic sau nu știu ce? Nu, este crimă! Este corect ca în sport astăzi să se folosească dopingul legal? Nu este corect, e o crimă acel waver legalizat de CIO și de WADA. E o crimă! Sport nu mai există, există doar distracție și bani. Peste tot vorbim de bani”, a spus Ion Țiriac.

Care nu crede că, în acest caz, se poate vorbi despre un abuz în toată puterea cuvântului.

„Sportul de masă mă interesează pe mine, ăla de la trei ani în sus, să îi dai copilului o șansă din punct de vedere al sănătății, să se dezvolte normal. Le luați numai pe astea filozofice și bune.

O mamă are dreptul, din toate punctele de vedere, să-și crească copilul așa cum crede. O mamă, care l-a ținut nouă luni acolo unde l-a ținut și o mamă care îl crește și a trăit pentru el și mai este și antrenoare și nu știu ce, sigur că din când în când s-ar putea întâmpla să mai sară calul, dar cine sunt eu sau dumneata să o judecăm?

Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care maică-sa știe mai bine. Aa, să nu-l violeze, să nu-l bată, asta e altceva, dar până la asta că îi spune două vorbe, nu cred... Am citit și eu despre treaba asta, nu sunt de acord cu cei care au scris-o”, a mai precizat omul de afaceri.