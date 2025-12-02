România înfrântă de Franţa la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, scor 6-8

România a fost învinsă de Franţa, scor 6-8, într-un meci decisiv pentru calificarea în Stage 2 la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025. Întâlnirea a început cu perechea de dublu mixt Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu, care a cedat în faţa francezilor Alexis Lebrun și Jia Nan Yuan, cu 1-2 (5-11, 12-14, 11-7), potrivit Federației Române de Tenis de Masă (FRTM).

Tricolorii s-au mobilizat rapid, iar Adina Diaconu a adus punctul egalizator în meciul de simplu feminin, câștigând cu 2-1 (11-13, 11-7, 11-8) și readucând România la 3-3.

În continuare, Eduard Ionescu a pierdut meciul de simplu masculin cu Felix Lebrun, scor 0-3 (9-11, 4-11, 4-11), însă avantajul Franței a fost neutralizat de dublul feminin, format din Elizabeta Samara și Bernadette Szocs, care s-a impus cu 3-0 (11-7, 11-9, 11-9).

Meciul decisiv a fost dublul masculin, în care Darius Movileanu și Eduard Ionescu au avut momente promițătoare, conducând în primul set, dar frații Lebrun au câștigat cu 2-0 (13-15, 3-11), aducând astfel victoria Franței.

Rezultatele complete ale întâlnirii România – Franța:

Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu – Alexis Lebrun/Jia Nan Yuan 1-2 (5-11, 12-14, 11-7)

Adina Diaconu – Prithika Pavade 2-1 (11-13, 11-7, 11-8)

Eduard Ionescu – Felix Lebrun 0-3 (9-11, 4-11, 4-11)

Elizabeta Samara/Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan/Prithika Pavade 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)

Darius Movileanu/Eduard Ionescu – Felix Lebrun/Alexis Lebrun 0-2 (13-15, 3-11)

România a încheiat grupa pe locul al treilea, cu 4 puncte, depășind Brazilia (3 puncte), dar fiind sub Germania (6 puncte) și Franța (5 puncte). În precedentele meciuri, echipa tricoloră pierduse cu Germania, scor 5-8, și câștigase clar împotriva Braziliei, 8-2.

Pe 29 noiembrie, Iulian Chiriță a cucerit două medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca, una de argint și una de bronz.

Românul a obținut argintul la dublu mixt Under-19, alături de galeza Anna Hursey, pierzând în finală în fața chinezilor Hechen Li și Yuxuan Qin cu 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11).

Bronzul a venit la dublu masculin Under-19, împreună cu portughezul Tiago Abiodun, după ce au fost învinși în semifinale de japonezii Ryuusei Kawakami și Kazuki Yoshiyama cu 3-0 (11-4, 11-5, 12-10).