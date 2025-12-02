Sport

România înfrântă de Franţa la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, scor 6-8

Comentează știrea
România înfrântă de Franţa la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, scor 6-8Tenis de masă. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

România a fost învinsă de Franţa, scor 6-8, într-un meci decisiv pentru calificarea în Stage 2 la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025. Întâlnirea a început cu perechea de dublu mixt Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu, care a cedat în faţa francezilor Alexis Lebrun și Jia Nan Yuan, cu 1-2 (5-11, 12-14, 11-7), potrivit Federației Române de Tenis de Masă (FRTM).

Tenis de masă. România a fost învinsă de Franța

Tricolorii s-au mobilizat rapid, iar Adina Diaconu a adus punctul egalizator în meciul de simplu feminin, câștigând cu 2-1 (11-13, 11-7, 11-8) și readucând România la 3-3.

În continuare, Eduard Ionescu a pierdut meciul de simplu masculin cu Felix Lebrun, scor 0-3 (9-11, 4-11, 4-11), însă avantajul Franței a fost neutralizat de dublul feminin, format din Elizabeta Samara și Bernadette Szocs, care s-a impus cu 3-0 (11-7, 11-9, 11-9).

Cupa Mondială Echipe Mixte 2025.

Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 Sursa foto: Facebook

Un meci extrem de tensionat

Meciul decisiv a fost dublul masculin, în care Darius Movileanu și Eduard Ionescu au avut momente promițătoare, conducând în primul set, dar frații Lebrun au câștigat cu 2-0 (13-15, 3-11), aducând astfel victoria Franței.

Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor
Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor

Rezultatele complete ale întâlnirii România – Franța:

  • Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu – Alexis Lebrun/Jia Nan Yuan 1-2 (5-11, 12-14, 11-7)
  • Adina Diaconu – Prithika Pavade 2-1 (11-13, 11-7, 11-8)
  • Eduard Ionescu – Felix Lebrun 0-3 (9-11, 4-11, 4-11)
  • Elizabeta Samara/Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan/Prithika Pavade 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)
  • Darius Movileanu/Eduard Ionescu – Felix Lebrun/Alexis Lebrun 0-2 (13-15, 3-11)

Tenis de masă. Cum se poziționează România

România a încheiat grupa pe locul al treilea, cu 4 puncte, depășind Brazilia (3 puncte), dar fiind sub Germania (6 puncte) și Franța (5 puncte). În precedentele meciuri, echipa tricoloră pierduse cu Germania, scor 5-8, și câștigase clar împotriva Braziliei, 8-2.

Pe 29 noiembrie, Iulian Chiriță a cucerit două medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca, una de argint și una de bronz.

Românul a obținut argintul la dublu mixt Under-19, alături de galeza Anna Hursey, pierzând în finală în fața chinezilor Hechen Li și Yuxuan Qin cu 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11).

Bronzul a venit la dublu masculin Under-19, împreună cu portughezul Tiago Abiodun, după ce au fost învinși în semifinale de japonezii Ryuusei Kawakami și Kazuki Yoshiyama cu 3-0 (11-4, 11-5, 12-10).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:53 - Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
12:47 - DHS și Trump discută o interdicție totală de călătorie pentru țările considerate periculoase
12:41 - Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu, trimiși în judecată de DNA
12:35 - Soliști ai Operei Naționale din București, recital la Scala din Milano pe 3 decembrie, în Il Ridotto dei Palchi „Artu...
12:22 - Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor
12:16 - Eveniment editorial la Timișoara. „Encyclopaedia Bannatica” reașază Banatul în istoria Europei

HAI România!

Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Proiecte speciale