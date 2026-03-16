Sorana Cîrstea urcă în clasamentul WTA. Tenismena este românca cel mai bine clasată în ierarhie

Sorana Cîrstea. Sursă foto: Facebook
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat trei poziții în clasamentul WTA publicat luni și a ajuns pe locul 35, devenind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia mondială. Sportiva are în prezent 1.374 de puncte.

Sorana Cîrstea urcă în clasamentul WTA. Situația celorlalte jucătoare

În clasamentul actual, Jaqueline Cristian a coborât o poziție și ocupă locul 36, cu un total de 1.367 de puncte. Gabriela Ruse a urcat un loc și se află pe poziția 73, cu 900 de puncte, în timp ce Irina Begu a înregistrat o scădere importantă, coborând opt locuri până pe poziția 171, cu 420 de puncte.

Anca Todoni rămâne ultima jucătoare din România prezentă în Top 200 WTA, după ce a coborât două locuri, de pe 185 pe 187, acumulând 384 de puncte.

În clasamentul de dublu, Sorana Cîrstea a urcat la rândul ei trei poziții și se află acum pe locul 56, cu 1.480 de puncte.

Ce este Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ. De ce este considerată periculoasă
Moment stânjenitor pentru regele Charles. Regina Camilla a uitat regulile de protocol
Cine conduce clasamentul mondial

Liderul ierarhiei WTA este belarusa Arina Sabalenka, care a câștigat turneul de la Indian Wells și are 11.025 de puncte.

Pe locul al doilea se află Elena Rîbakina, finalistă la Indian Wells, cu 7.783 de puncte.

Poloneza Iga Swiatek ocupă poziția a treia, cu 7.413 puncte, iar pe locul patru se află Coco Gauff, cu 6.748 de puncte.

Topul primelor cinci jucătoare este completat de americanca Jessica Pegula, care are 6.678 de puncte.

Sorana Cîrstea, peste 11 milioane de dolari câștigați în carieră

Performanțele obținute în acest sezon se reflectă și în premiile câștigate de Sorana Cîrstea. Pentru calificarea în turul al treilea la Indian Wells, sportiva va încasa 61.865 de dolari.

În 2026, ea a depășit deja pragul de 300.000 de dolari obținuți doar din premii, cea mai mare sumă venind de la Australian Open.

Principalele câștiguri ale Soranei Cîrstea în acest sezon sunt: Indian Wells – turul 3 – 61.865 dolari (competiția este în desfășurare), Dubai – optimi – 49.250 dolari, Transylvania Open – campioană – 37.390 dolari, Australian Open – turul 2 – 158.330 dolari, Brisbane – optimi – 19.909 dolari.

De-a lungul carierei sale, Sorana Cîrstea a acumulat din premii 11.099.989 de dolari. Această sumă o plasează pe locul al doilea într-un clasament al jucătorilor români de tenis, atât la feminin, cât și la masculin.

Prima poziție este ocupată de Simona Halep, care a strâns din premii 40.236.618 de dolari și se află pe locul cinci într-o ierarhie all-time a câștigurilor din tenisul feminin.

Revista Presei Internaționale. Războiul explicat la minut. Sau ce nu vă dau ăștia la televizor
Ucraina, Georgescu și Zelenski. Hai LIVE cu Turcescu
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar

