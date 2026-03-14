Mouratoglou și iubita sa mai tânără cu 24 de ani, pe Coasta de Azur. Cei doi au fost surprinși pe terenul de tenis

Mouratoglou și iubita sa mai tânără cu 24 de ani, pe Coasta de Azur. Cei doi au fost surprinși pe terenul de tenisMuratoglou. Sursa foto: Instagram
Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, este într-o relație cu fotomodelul Linda-Caroline Nobat. Recent, pe Instagram au apărut imagini cu cei doi pe terenul de tenis. Aceștia au fost fotografiați în timpul unui antrenament la academia de tenis a tehnicianului, situată pe Coasta de Azur.

Patrick Mouratoglou și-a refăcut viața

După despărțirea de fosta soție, Ada Obilu, antrenorul francez și-a găsit parteneră în Linda-Caroline Nobat, pasionată la rândul ei de tenis. Ea are 31 de ani și este cu 24 mai mică decât cunoscutul antrenor.

Partenera lui este de origine germană și a devenit cunoscută datorită participărilor în show-uri de televiziune precum „The Bachelor”, ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și „Bătălia vedetelor”.

Linda-Caroline Nobat. Sursa foto: Instagram

Despre colaborarea cu Halep

Patrick Mouratoglou a fost antrenorul Simonei Halep în 2022, atunci când românca a picat testul antidoping de la US Open, fapt care i-a atras o suspendare de 4 ani, redusă ulterior la numai 9 luni. Cu puțin timp înainte ca Simona să fie audiată la TASS, acesta a recunoscut că el și echipa lui i-au recomandat un supliment. În urma scandalului izbucnit, antrenorul și-a exprimat regretul pentru momentele grele prin care a trecut sportiva.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că Simona Halep va fi victima unei contaminări, dacă-i recomand acel supliment cu colagen. Consecințele pentru ea sunt dezastruoase! O să luptăm în continuare pentru ca adevărul să iasă la iveală și pentru a-i dovedi nevinovăția”, spunea Patrick Mouratoglou.

Simona Halep a rupt colaborarea cu Mouratoglou

După seria de controverse, Halep a declarat că a încheiat colaborarea cu Mouratoglou și i-a reproșat fostului antrenor că nu și-a asumat public greșeala mai devreme.

„Echipa mea a recomandat să iau un supliment cu colagen. Am ținut cont de recomandare și ulterior s-a dovedit că suplimentul era contaminat. Sunt sigură că ce s-a întâmplat n-a fost cu intenție și sunt recunoscătoare că el și-a recunoscut greșeala, care e și greșeala echipei”, spunea sportiva.

