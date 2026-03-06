Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur al probei de dublu la Indian Wells. Gabriela Ruse și Emma Răducanu au rămas pe tablou

Jaqueline Cristian și Clara Tauson, care reprezintă România și Danemarca, au fost eliminate din primul tur al probei de dublu de la Indian Wells. Perechea româno-daneză a fost învinsă de favoritele principale, Sara Errani și Jasmine Paolini din Italia, cu scorul 6-2, 7-6 (6), după o partidă care a durat o oră și 42 de minute.

Errani și Paolini vor juca în optimile competiției împotriva câștigătoarei meciului dintre Sorana Cîrstea și Belinda Bencic, respectiv Yifan Xu și Zhaoxuan Yang.

Cristian și Tauson au obținut un premiu de 19.510 dolari și 10 puncte WTA pentru participarea în primul tur.

O altă româncă prezentă pe tabloul de dublu este Gabriela Ruse. Ea face echipă cu britanica Emma Răducanu și va întâlni în primul tur perechea favorită numărul 3, Katerina Siniakova și Taylor Townsend din Cehia și SUA.

Veterana Venus Williams, în vârstă de 45 de ani și ocupanta locului 147 WTA, a fost învinsă în primul tur de Diane Parry, 23 de ani, clasată pe locul 111 WTA, în trei seturi: 3-6, 7-6 (7/4), 1-6.

Venus, care va împlini 46 de ani pe 17 iunie 2026, a atras din nou fanii în tribune, deși în trecut boicotase turneul de la Indian Wells. Organizatorii i-au oferit un Wild Card, iar americanca a întâlnit în primul tur o adversară mult mai tânără, cu 22 de ani diferență.

Parry a reușit singurul break în primul set și s-a impus cu 6-3. Setul secund a fost extrem de disputat și s-a decis la tiebreak, câștigat de Williams cu 7-6 (7/4), fiind al treilea set pe care l-a câștigat în 2026.

În setul decisiv, efortul depus în setul anterior s-a resimțit, iar fosta numărul 1 WTA a reușit să câștige doar un game. Parry s-a impus în final cu 6-3, 6-7, 6-1 și se va duela în turul al doilea cu Madison Keys, favorita numărul 15, clasată pe locul 15 WTA.