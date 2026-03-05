Sport

Ce au făcut Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în primul tur la Indian Wells

Ce au făcut Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în primul tur la Indian WellsSorana Cîrstea. Sursa foto: Facebook
Gabriela Ruse a fost eliminată în runda de debut la Indian Wells, în timp ce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat în turul doi, relatează wtatennis.com.

Gabriela Ruse părăsește Indian Wells după un prim tur dificil

Gabriela Ruse, jucătoarea română aflată pe locul 74 în clasamentul WTA, a fost eliminată miercuri în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva a pierdut în fața australiencei Ajla Tomljanovic, clasată pe poziția 85 WTA, cu scorul de 5-7, 2-6.

Meciul a durat aproximativ o oră și jumătate. Prima manșă a fost echilibrată, însă Tomljanovic a reușit să se impună în momentele cheie. În setul secund, australianca a preluat controlul jocului și a închis meciul fără mari emoții.

Gabriela Ruse

Gabriela Ruse / sursa foto: Facebook

Sorana Cîrstea continuă competiția în turul al doilea

În aceeași zi, Sorana Cîrstea a obținut un rezultat pozitiv. Românca, aflată pe locul 38 WTA, a trecut de nemțoaica Tatjana Maria (locul 59 WTA) după un meci care a durat aproape două ore. Scorul final a fost 6-4, 4-6, 6-3.

Victoria îi aduce lui Cîrstea accesul în turul al doilea, unde va întâlni pe rusoaica Diana Shnaider, ocupanta locului 20 în clasamentul mondial și favorita numărul 21 a turneului. Avansarea în această rundă aduce 36.110 dolari și 35 de puncte WTA, în timp ce jucătoarele eliminate în primul tur primesc 24.335 dolari și 10 puncte.

Jaqueline Cristian a câștigat și ea în primul tur la Indian Wells

O altă reprezentantă a României, Jaqueline Cristian, aflată pe locul 35 WTA, a debutat pe tabloul principal. Ea a jucat împotriva sportivei Janice Tjen din Indonezia, clasată pe poziția 39 WTA.

Meciul a fost unul echilibrat, însă, în cele din urmă, românca s-a impus, scor 4-6, 6-4, 7-6 (6).

Indian Wells unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis, adesea numit „al 5 lea Grand Slam” datorită nivelului și participării complete a celor mai buni jucători. Se desfășoară pe durata a două săptămâni, iar premiile totale se ridică la aproximativ 9,4 milioane de dolari.

