Ce au făcut Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în primul tur la Indian Wells

Gabriela Ruse a fost eliminată în runda de debut la Indian Wells, în timp ce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat în turul doi, relatează wtatennis.com.

Gabriela Ruse, jucătoarea română aflată pe locul 74 în clasamentul WTA, a fost eliminată miercuri în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva a pierdut în fața australiencei Ajla Tomljanovic, clasată pe poziția 85 WTA, cu scorul de 5-7, 2-6.

Meciul a durat aproximativ o oră și jumătate. Prima manșă a fost echilibrată, însă Tomljanovic a reușit să se impună în momentele cheie. În setul secund, australianca a preluat controlul jocului și a închis meciul fără mari emoții.

În aceeași zi, Sorana Cîrstea a obținut un rezultat pozitiv. Românca, aflată pe locul 38 WTA, a trecut de nemțoaica Tatjana Maria (locul 59 WTA) după un meci care a durat aproape două ore. Scorul final a fost 6-4, 4-6, 6-3.

Victoria îi aduce lui Cîrstea accesul în turul al doilea, unde va întâlni pe rusoaica Diana Shnaider, ocupanta locului 20 în clasamentul mondial și favorita numărul 21 a turneului. Avansarea în această rundă aduce 36.110 dolari și 35 de puncte WTA, în timp ce jucătoarele eliminate în primul tur primesc 24.335 dolari și 10 puncte.

O altă reprezentantă a României, Jaqueline Cristian, aflată pe locul 35 WTA, a debutat pe tabloul principal. Ea a jucat împotriva sportivei Janice Tjen din Indonezia, clasată pe poziția 39 WTA.

Meciul a fost unul echilibrat, însă, în cele din urmă, românca s-a impus, scor 4-6, 6-4, 7-6 (6).

Indian Wells unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis, adesea numit „al 5 lea Grand Slam” datorită nivelului și participării complete a celor mai buni jucători. Se desfășoară pe durata a două săptămâni, iar premiile totale se ridică la aproximativ 9,4 milioane de dolari.