Implementarea noului sistem electronic de taxare rutieră TollRO, destinat vehiculelor de transport marfă, a fost amânată cu trei luni. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care termenul de aplicare este mutat de la 1 iulie la 1 octombrie 2026, oferind autorităților timpul necesar pentru finalizarea testelor tehnice ale platformei informatice.

Introducerea TollRO reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noul mecanism de taxare va viza exclusiv vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. În aceeași categorie vor fi încadrate și vehiculele de transport mixt, care vor fi tratate, din punctul de vedere al taxării, ca autovehicule destinate transportului de marfă.

Potrivit legii, rovinietele emise în baza sistemului actual vor rămâne valabile până la 1 octombrie 2026. Excepție fac vehiculele care nu intră sub incidența noului sistem, pentru care regulile existente vor continua să se aplice.

Sistemul TollRO introduce principiul „plătești cât circuli”, ceea ce înseamnă că taxa nu va mai fi achitată pentru o anumită perioadă de timp, ci va fi calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Tariful va include atât costurile de utilizare a infrastructurii rutiere, cât și costurile externe generate de poluarea produsă de traficul greu.

Pentru circulația pe drumurile naționale, taxa va fi de două ori mai mică decât cea aplicată pe autostrăzi și drumuri expres.

Totodată, legea stabilește că tarifele exprimate în lei vor fi actualizate anual în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Amânarea este motivată de faptul că platforma informatică dezvoltată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu poate fi testată complet înainte de termenul stabilit inițial.

Conform expunerii de motive, versiunea destinată testării urma să fie livrată abia în luna iunie 2026, ceea ce nu mai permite desfășurarea tuturor verificărilor tehnice necesare înainte de punerea în funcțiune.

Autoritățile trebuie să finalizeze testele privind funcționalitatea, performanța, securitatea informatică și integrarea cu bazele de date ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și ale Registrului Auto Român (RAR), instituții care furnizează informațiile necesare funcționării noului sistem.

Potrivit documentului, lansarea platformei fără aceste verificări ar putea provoca probleme de funcționare și dificultăți pentru operatorii din transportul rutier.

„Ținând cont de constrângerile de valabilitate a finanțării din cadrul PNRR (31.08.2026), care au determinat prestatorul la reducerea perioadei de implementare a sistemului, cât și data asumată de prestator pentru livrarea versiunii de testare (iunie 2026), în prezent ne aflăm în imposibilitatea efectuării într-un termen mai mic de 30 de zile a testelor esențiale pentru validarea sistemului, respectiv cele de funcționalitate, de performanță, de securitate și de integrare cu bazele de date ale DGPCI și RAR”, se arată în expunerea de motive.