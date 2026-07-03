Procurorii DIICOT au destructurat o cultură de canabis de mari dimensiuni în comuna Dragomirești, județul Neamț, unde au descoperit 2.669 de plante cultivate într-un solar special amenajat și un laborator complet destinat procesării și ambalării drogurilor. Doi bărbați au fost reținuți, iar anchetatorii solicită arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamț, măsura reținerii a fost dispusă în data de 2 iulie 2026.

Cei doi sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc, după ce anchetatorii au documentat activitatea unei plantații de canabis despre care există suspiciunea că era destinată comercializării.

Conform procurorilor, în cursul anului 2026, unul dintre suspecți ar fi înființat și dezvoltat cultura de canabis în curtea locuinței sale din comuna Dragomirești. Cel de-al doilea inculpat este acuzat că l-ar fi ajutat la întreținerea plantației.

În urma percheziției domiciliare, anchetatorii au identificat un solar cu o lungime de aproximativ 170 de metri și o lățime de circa 10 metri, întins pe o suprafață de aproximativ 1.700 de metri pătrați.

În interior au fost găsite 2.669 de plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, cu o greutate totală estimată la aproximativ 2,4 tone de masă vegetală verde.

Potrivit DIICOT, o parte dintre plante ajunseseră deja la maturitate și prezentau muguri, iar întreaga cultură era organizată pe rânduri bine delimitate. Fiecare plantă beneficia de un sistem individual de irigare, iar temperatura și umiditatea din solar erau controlate cu ajutorul unui termostat.

În apropierea plantației a fost descoperit și un bazin de apă cu o capacitate de aproximativ 10.000 de litri, utilizat pentru alimentarea instalației de irigare.

Anchetatorii au descoperit, în aceeași curte, o anexă amenajată ca laborator destinat procesării canabisului înainte de distribuție.

Potrivit comunicatului DIICOT, spațiul era dotat cu echipamente utilizate pentru uscarea, prelucrarea, porționarea și ambalarea drogurilor.

Printre obiectele ridicate se numără:

ventilatoare;

prese hidraulice;

mese de lucru;

foarfece speciale pentru curățarea mugurilor;

dispozitive de vidare;

lămpi UV;

site și alte echipamente folosite pentru obținerea hașișului.

În timpul percheziției au mai fost indisponibilizate aproximativ 88 de kilograme de masă vegetală uscată, formată din muguri, frunze și tulpini de canabis, 400 de grame de muguri de canabis, 50 de grame de rășină de canabis, 50 de grame de canabis congelat, precum și cântare de mare precizie și alte mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă.

DIICOT a anunțat că, în cursul zilei de vineri, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală nr. 6, 5 și 2, al Poliției Municipiului Piatra Neamț, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț.

Cazul rămâne în instrumentarea procurorilor DIICOT, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost înființată și exploatată cultura de canabis, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale.

Instituția subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.