Chestorul de poliție Georgian Drăgan a transmis un mesaj public după ce Tribunalul București a decis plasarea sub control judiciar a celor șase persoane cercetate în dosarul azilelor ilegale din Bihor, între care și Viorel Pașca. Oficialul Inspectoratului General al Poliției Române le cere celor care îl prezintă pe liderul grupării drept un binefăcător să manifeste prudență și să lase justiția să stabilească adevărul pe baza probelor administrate.

Mesajul vine în contextul în care, după perchezițiile DIICOT și ale Poliției Române, în spațiul public au apărut numeroase reacții de susținere pentru Viorel Pașca.

Georgian Drăgan spune că a participat personal la perchezițiile desfășurate în județul Bihor și că a prezentat public amploarea intervenției, însă subliniază că nu își permite să tragă concluzii înainte ca ancheta să fie finalizată:

„În ultimele zile, am văzut numeroase comentarii, prin care unii oameni încearcă să îl prezinte pe liderul grupării vizate de ancheta desfășurată de IGPR și DIICOT, în județul Bihor, drept un om care «făcea bine», «ajuta bătrânii» sau «salva oameni».

Am fost prezent la aceste percheziții, alături de colegii mei, și am prezentat public, de la fața locului, amploarea intervenției.

Totuși, chiar și în această situație, respect ancheta și nu trag concluzii, înainte ca toate probele să fie administrate și analizate de organele judiciare.

Îi îndemn însă pe toți cei care, fără să cunoască dosarul, fără să fi văzut probele și fără să știe ce au descoperit anchetatorii, se grăbesc să emită verdicte sau să ridice în slăvi persoane cercetate pentru infracțiuni extrem de grave, să manifeste prudență.”

Chestorul amintește că ancheta vizează acuzații extrem de grave și că dosarul are o amploare fără precedent.

„În această cauză vorbim despre infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane, având ca presupuse victime sute de persoane, aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate.

Operațiunea a implicat zeci de percheziții, sute de persoane identificate, polițiști, procurori, medici legiști, psihologi, personal medical, specialiști în protecția persoanelor cu dizabilități și chiar un spital mobil, prioritatea fiind salvarea și evaluarea victimelor.

Ulterior, în urma activităților desfășurate, au fost dispuse măsuri preventive față de mai multe persoane, iar anchetatorii au ridicat sute de carduri bancare și sociale, aparținând persoanelor vătămate, acte de identitate, sume importante de bani și numeroase documente relevante pentru cauză.

Acestea nu sunt zvonuri și nici speculații, ci informații comunicate oficial de autoritățile judiciare.”

În același timp, Georgian Drăgan atrage atenția că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă:

„În același timp, este esențial să nu uităm că orice persoană cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Tocmai de aceea, cred că cea mai responsabilă atitudine este să lăsăm justiția să își urmeze cursul.

Să nu condamnăm, înainte de verdict, dar nici să transformăm în modele persoane despre care nu avem toate elementele.

Uneori, ceea ce se vede la suprafață este doar o parte a realității. Iar într-un dosar atât de complex, adevărul nu poate fi stabilit din câteva postări pe rețelele de socializare, ci exclusiv pe baza probelor administrate în procesul penal.”

Tribunalul București a hotărât joi plasarea sub control judiciar a celor șase persoane reținute în dosarul instrumentat de DIICOT, printre care se află Viorel Pașca, membrii familiei sale și coordonatoarea activităților din cadrul Asociației „Dumbrava DPG”. Decizia nu este definitivă.

Potrivit procurorilor DIICOT, dosarul vizează destructurarea unui grup infracțional organizat care ar fi funcționat din anul 2020 sub paravanul unei asociații prezentate drept organizație umanitară, dar care nu deținea licențele necesare pentru furnizarea de servicii sociale sau medicale.

Anchetatorii susțin că victimele, persoane vârstnice, oameni cu dizabilități psihice și persoane fără adăpost, erau aduse din spitale și centre sociale din întreaga țară. Odată ajunse în locațiile administrate de grupare, acestora le-ar fi fost confiscate actele de identitate, telefoanele mobile și cardurile bancare, scopul fiind încasarea pensiilor, indemnizațiilor și a donațiilor obținute prin campanii desfășurate pe rețelele de socializare.

În urma perchezițiilor desfășurate la începutul lunii iulie, autoritățile au identificat 409 persoane cazate în 18 imobile din județul Bihor. Potrivit DIICOT, din anul 2006 până în prezent, în aceste locații ar fi fost găzduite peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat și au fost înmormântate în cimitirul localității.