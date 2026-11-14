Doi ofițeri ai Serviciului Român de Informații au fost agresați fizic de un bărbat, în timpul unui incident petrecut într-un restaurant din centrul municipiului Zalău. Cei doi au suferit leziuni la nivelul feței și al corpului, iar polițiștii au intervenit și l-au reținut pe presupusul agresor pentru 24 de ore.

Potrivit presei locale, victimele sunt doi ofițeri SRI din Zalău, identificați cu inițialele M.R. și B.S. Incidentul a avut loc în seara zilei de 11 noiembrie, iar informațiile despre agresiune au fost făcute publice ulterior.

IPJ Sălaj a anunțat că un bărbat în vârstă de 46 de ani, din municipiul Zalău, este vizat de cercetări pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict verbal între bărbatul de 46 de ani și doi localnici, ambii în vârstă de 45 de ani.

„În fapt, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 23:30, în timp ce se afla în incinta unui restaurant din municipiul Zalău, pe fondul unor discuții în contradictoriu purtate cu doi bărbați de 45 de ani, ambii din municipiul Zalău, acesta i-ar fi agresat fizic, provocându-le leziuni fizice”, a comunicat IPJ Sălaj.

Conform informațiilor apărute în presa locală, cei doi bărbați agresați sunt ofițeri ai Serviciului Român de Informații. Aceștia ar fi suferit leziuni la nivelul feței și al corpului.

După administrarea probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, în data de 13 noiembrie.

Anchetatorii susțin că incidentul nu s-a limitat la agresarea celor doi bărbați, ci a afectat și ordinea publică, provocând neliniște în rândul persoanelor aflate în restaurant.

„Totodată, prin comportamentul său, bărbatul ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, provocând o stare de temere și indignare în rândul persoanelor prezente în incinta restaurantului.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj. În cursul zilei de mâine, acesta urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii unor alte măsuri preventive”, se arată în comunicatul citat.