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Trei cetățeni pakistanezi, declarați indezirabili după ce au intrat în atenția SRI. Ce planuri ar fi avut

Trei cetățeni pakistanezi, declarați indezirabili după ce au intrat în atenția SRI. Ce planuri ar fi avutpakistanezi . Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Trei cetățeni pakistanezi au primit interdicție de a intra pe teritoriul României pentru următorii 10 ani, după ce o instanță a decis declararea lor ca persoane indezirabile. Hotărârea a fost pronunțată la 10 noiembrie 2026, în urma demersurilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și a informațiilor furnizate de Serviciul Român de Informații (SRI).

SRI, intervenție într-un caz care vizează securitatea națională. Trei pakistanezi au primit interdicție pentru 10 ani

Potrivit instituției, cei trei cetățeni străini, identificați prin inițialele T.M.A., I.A. și A.M., au intrat în atenția serviciilor de informații la începutul anului 2026.

Activitățile acestora ar fi ridicat suspiciuni privind posibile amenințări la adresa securității naționale, în contextul prevenirii și combaterii terorismului.

SRI

SRI. Sursa foto: INQUAM Photos

Ce suspiciuni au avut autoritățile în cazul celor trei pakistanezi

Conform informațiilor transmise de SRI, cei trei ar fi manifestat opinii și comportamente caracteristice persoanelor aflate într-un stadiu avansat de radicalizare.

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De asemenea, aceștia și-ar fi consolidat reciproc convingerile extremiste și ar fi accesat împreună materiale de propagandă teroristă, inclusiv conținuturi cu un puternic impact emoțional.

În urma evaluării riscurilor asociate prezenței și activităților celor trei cetățeni pakistanezi pe teritoriul României, SRI a intervenit pentru a preveni eventuale amenințări la adresa securității naționale.

Interdicție de intrare în România pentru următorii 10 ani

Decizia instanței din 10 noiembrie 2026 prevede declararea celor trei cetățeni pakistanezi ca persoane indezirabile pe teritoriul României pentru o perioadă de 10 ani.

Pentru aplicarea măsurilor dispuse de judecători, Serviciul Român de Informații a colaborat cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

SRI are atribuții la nivel național în prevenirea și combaterea terorismului, una dintre prioritățile instituției fiind identificarea și prevenirea riscurilor de natură teroristă. Activitatea se desfășoară în cooperare cu celelalte instituții din Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului, precum și cu partenerii externi.

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