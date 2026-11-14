Fraudă de jumătate de milion de euro. Denis Așirov, adjunctul șefului Agenției Federale pentru Tineret din Rusia, Rosmolodyozh, a fost plasat în arest la domiciliu până la 10 decembrie, după ce fusese reținut la Moscova într-un dosar de fraudă. Instanța a respins solicitarea anchetatorilor de a-l trimite în arest preventiv, potrivit Interfax.

Ancheta vizează două contracte încheiate de Rosmolodyozh cu universitatea privată Synergy în 2023 și 2024, în valoare totală de 40,5 milioane de ruble (500.000 de euro). Informația privind reținerea oficialului a fost publicată vineri, 13 noiembrie 2026, de RBC, care a citat trei surse din cadrul organelor de aplicare a legii.

Cele două contracte prevedeau crearea și dezvoltarea unor programe online de perfecționare pentru specialiștii care lucrează cu tinerii, în domeniul prevenirii fenomenelor sociale negative.

Potrivit surselor RBC, anchetatorii verifică rolul lui Așirov în derularea contractelor din partea instituției publice. Sunt examinate eventuala sa implicare în organizarea executării acordurilor, aprobarea rezultatelor și recepția lucrărilor.

Oficialului îi este imputată o presupusă fraudă de proporții deosebit de mari, încadrată la articolul 159, alineatul 4, din Codul penal rus. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la zece ani de închisoare, relatează Interfax.

În dosar este vizat și Mihail Erofeev, prorectorul Universității Synergy pentru dezvoltare regională. Acesta a fost reținut în cursul zilei de vineri, când autoritățile au efectuat percheziții la universitate și au ridicat documente.

Ulterior, Erofeev a fost plasat tot în arest la domiciliu, potrivit Kommersant. Publicația precizează că acesta nu își recunoaște vinovăția.

Într-un comunicat publicat pe 13 noiembrie, Universitatea Synergy a confirmat că investigația privește cele două contracte cu Rosmolodyozh. Instituția a precizat că valoarea acestora era de 31,2 milioane de ruble, respectiv 9,3 milioane de ruble.

Universitatea susține că și-a îndeplinit integral obligațiile, în termenele stabilite, iar rezultatele au fost verificate și acceptate de beneficiar, prin documente semnate de persoane autorizate.

Potrivit aceleiași surse, contractele au fost atribuite prin proceduri competitive, iar la concursul electronic deschis au participat șapte organizații. Universitatea afirmă că autoritatea federală pentru concurență nu a constatat nereguli în evaluarea ofertei sale și desemnarea câștigătorului.

La momentul comunicatului, Synergy preciza că niciun angajat nu fusese pus sub acuzare. Instituția a anunțat că furnizează anchetatorilor documentele solicitate și că activitatea didactică se desfășoară normal.

Denis Așirov este secretar de stat și adjunct al șefului Rosmolodyozh, fiind numit în funcția de adjunct în iulie 2022, potrivit RBC. Agenția coordonează politica de tineret a Rusiei și derulează programe educaționale, forumuri și finanțări pentru proiectele tinerilor.