Politica

Dan Voiculescu, avertisment despre revoluția AI: „Nu doar locurile de muncă sunt în pericol, ci și gândirea independentă”

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Dan Voiculescu, avertisment despre revoluția AI: „Nu doar locurile de muncă sunt în pericol, ci și gândirea independentă”Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net
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Din cuprinsul articolului

Dan Voiculescu lansează un avertisment despre revoluția AI: „Nu doar locurile de muncă sunt în pericol, ci și gândirea independentă”.

Voiculescu: AI schimbă radical lumea muncii

Inteligența artificială schimbă radical lumea muncii și pune societatea în fața unor riscuri pentru care nu este încă pregătită, avertizează profesorul Dan Voiculescu într-o postare publicată pe blogul său.

În Statele Unite, un director al gigantului bancar Goldman Sachs semnalează că tinerii angajați riscă să-și piardă capacitatea de a raționa independent, deoarece apelează la inteligența artificială pentru a primi soluții gata formulate. În China, peste două milioane de roboți lucrează deja în fabrici, iar viitorul profesional a peste 120 de milioane de oameni este pus în discuție.

„Două lumi diferite – finanțe de top în SUA, industrie grea în China – aceeași provocare: revoluția AI”, arată Dan Voiculescu.

Cine va suporta costurile schimbării

Profesorul subliniază că tehnologia avansează mult mai rapid decât sistemele care ar trebui să pregătească și să protejeze societatea.

Educația, piața muncii și protecția socială rămân în urma unei transformări care se desfășoară deja la scară globală.

În acest context, întrebarea esențială nu este doar ce poate face inteligența artificială, ci cine va câștiga, cine va pierde și cine va suporta costurile schimbării.

Dan Voiculescu solicită o dezbatere profundă și responsabilă

Dan Voiculescu solicită o dezbatere profundă și responsabilă, avertizând că, în lipsa unor răspunsuri rapide, revoluția AI poate provoca șocuri economice și sociale majore.

„Este provocarea fundamentală a epocii noastre”, concluzionează profesorul.

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