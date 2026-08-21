Dan Voiculescu: „AI-ul este o unealtă, nu un stăpân”

Revoluția inteligenței artificiale (AI) este inevitabilă și nu ar trebui privită ca un fenomen care trebuie oprit, consideră Dan Voiculescu. Într-o declarație referitoare la evoluția rapidă a tehnologiilor bazate pe AI, acesta atrage însă atenția că progresul tehnologic trebuie însoțit de o reflecție serioasă asupra consecințelor economice, etice și sociale.

Voiculescu susține că inteligența artificială poate genera beneficii importante în domenii precum medicina, educația și cercetarea, contribuind inclusiv la economisirea timpului și a resurselor. În opinia sa, dezvoltarea accelerată a acestor tehnologii nu trebuie însă să ducă la ignorarea reperelor morale.

„Revoluția inteligenței artificiale este un fapt obiectiv. Nu o putem opri. Nici nu ar trebui să ne dorim asta. AI poate aduce progres real. Poate accelera medicina, educația, cercetarea. Poate elibera timp și resurse”, afirmă Dan Voiculescu.

El consideră că ritmul în care evoluează inteligența artificială impune o analiză mai atentă a relației dintre tehnologie și societate, cu accent pe protejarea individului.

„Dar progresul tehnologic nu înlocuiește reflecția etică si reperele morale. Ritmul extrem de rapid al schimbării ne obligă la luciditate și responsabilitate”, transmite Voiculescu.

În opinia sa, dezvoltarea AI ridică deja întrebări care nu mai pot fi amânate, inclusiv în ceea ce privește locurile de muncă, libertatea individuală și ceea ce diferențiază omul de tehnologie.

„Cu cât AI avansează mai repede, cu atât devin mai urgente teme precum: “cum protejăm omul?”; “ce rămâne specific uman?” Sunt mize practice imediate, nu sunt întrebări retorice”, spune el.

Voiculescu apreciază că efectele inteligenței artificiale vor fi resimțite la nivelul întregii societăți și susține necesitatea unei evaluări aprofundate a impactului acestei transformări.

„Omenirea în ansamblu are nevoie de o analiză profundă a consecintelor economice, spirituale și etice generate de evoluția AI. Impactul va fi general, de la locuri de muncă, la libertatea ființei umane”, afirmă acesta.

Potrivit lui Dan Voiculescu, tema este dezbătută tot mai intens în Statele Unite și, într-o măsură mai redusă, în Europa, în timp ce în România discuția publică este încă insuficient dezvoltată.

„Subiectul este analizat tot mai frecvent în Statele Unite și, ceva mai izolat, în Europa. În dezbaterea publică din România rămâne practic inexistent. Deși în discuțiile informale, între prieteni și colegi, tema se dezvoltă constant”, susține el.

Dan Voiculescu consideră că România nu poate avea, în prezent, o influență majoră asupra direcției globale a revoluției AI, în condițiile în care investițiile în cercetare și inovare au fost, în opinia sa, insuficiente în ultimele decenii.

„Evaluând realist, pe plan local nu putem influența relevant revoluția tehnologică fără precedent cu care suntem contemporani. Deși inteligența romanească este constant confirmată la nivel mondial, investițiile strategice în cercetare și inovare au lipsit cu desăvârșire în ultimii 40 de ani”, afirmă Voiculescu.

În acest context, el propune ca România să participe la dezbatere prin definirea unor principii etice privind utilizarea inteligenței artificiale.

„În schimb, putem propune un model etic de raportare responsabilă la AI, analizând obiectiv raportul dintre om și robot, fără panică, dar și fără entuzism iresponsabil”, spune acesta.

În viziunea sa, inteligența artificială trebuie privită ca un instrument aflat în serviciul oamenilor, nu ca un înlocuitor al conștiinței umane.

„AI poate fi un instrument extraordinar, însă nu un substitut de conștiință. Diferența aceasta este, cred eu, esențială pentru orice dezbateri și reglementări viitoare: AI-ul este o unealtă, nu un stăpân”, afirmă Dan Voiculescu.

El încheie printr-o întrebare privind modul în care poate fi protejată demnitatea individului într-o societate în care inteligența artificială va avea un rol tot mai important: „Demnitatea umană trebuie garantată. Dar ce înseamnă concret garantarea demnității umane, în actualul context?”