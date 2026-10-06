Selecționerul Gheorghe Hagi a vorbit despre viitorul echipei naționale după înfrângerea cu Suedia, scor 0-1, de luni seara, de pe Arena Națională.

Fostul mare internațional a recunoscut că nu îi place să piardă și a transmis că România are nevoie de un proces de reconstrucție pentru a putea concura cu echipele puternice.

Hagi a apreciat evoluția jucătorilor săi în partida cu Suedia și a subliniat importanța sprijinului venit din tribune.

„Publicul e important. E punctul nostru tare, dar trebuie să-i mulțumim. Chiar dacă am pierdut, a fost un meci bun și din partea noastră”, a declarat selecționerul.

Tehnicianul consideră că naționala trebuie să devină mai agresivă în jumătatea adversă și să capete mai multă încredere. Hagi a admis că România are nevoie de timp pentru a reduce diferența față de adversarii puternici.

„E ceva de muncă să ne batem cu cei mari. Și cred că procesul ăsta necesită puțin timp. Puțin, nu mult”, a spus el.

Selecționerul a vorbit și despre obiectivul pe termen lung pe care îl vede pentru actualul lot. Gheorghe Hagi consideră că noua generație trebuie să depășească performanțele celei care a făcut istorie în fotbalul românesc.

„Ne ajunge cu generația care a fost, ea trebuie depășită. E singurul obiectiv care stă în picioare. Să facem o echipă mai bună decât Generația de Aur”, a afirmat Hagi.

El a precizat că, dacă va continua la conducerea naționalei, își dorește ca echipa să fie capabilă să joace bine atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă. Hagi i-a remarcat pe Coubiș, Ilie și Eisat, despre care a spus că au demonstrat că pot evolua la prima reprezentativă.

„Echipa națională trebuie să fie deschisă, nu o va închide nimeni, niciodată”, a transmis selecționerul.

Înfrângerea cu Suedia a fost a patra consecutivă pentru România în actualul mandat al lui Hagi. „Mie nu-mi place să pierd!”, a spus selecționerul, care a anunțat că urmează să discute cu conducerea Federației Române de Fotbal despre viitorul său.

Anterior, România pierduse cu Suedia, 1-2 în deplasare, Bosnia, 2-4 pe teren propriu, și Polonia, 0-6 în deplasare.