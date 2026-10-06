Hagi, optimist și după al patrulea eșec consecutiv: Trebuie să facem o echipă mai bună decât Generația de Aur
- Andrei Arvinte
- 6 octombrie 2026, 06:56
Selecționerul Gheorghe Hagi a vorbit despre viitorul echipei naționale după înfrângerea cu Suedia, scor 0-1, de luni seara, de pe Arena Națională.
Hagi spune că Naționala are nevoie de reconstrucție
Fostul mare internațional a recunoscut că nu îi place să piardă și a transmis că România are nevoie de un proces de reconstrucție pentru a putea concura cu echipele puternice.
Hagi a apreciat evoluția jucătorilor săi în partida cu Suedia și a subliniat importanța sprijinului venit din tribune.
„Publicul e important. E punctul nostru tare, dar trebuie să-i mulțumim. Chiar dacă am pierdut, a fost un meci bun și din partea noastră”, a declarat selecționerul.
„E ceva de muncă să ne batem cu cei mari”
Tehnicianul consideră că naționala trebuie să devină mai agresivă în jumătatea adversă și să capete mai multă încredere. Hagi a admis că România are nevoie de timp pentru a reduce diferența față de adversarii puternici.
„E ceva de muncă să ne batem cu cei mari. Și cred că procesul ăsta necesită puțin timp. Puțin, nu mult”, a spus el.
Selecționerul a vorbit și despre obiectivul pe termen lung pe care îl vede pentru actualul lot. Gheorghe Hagi consideră că noua generație trebuie să depășească performanțele celei care a făcut istorie în fotbalul românesc.
„Ne ajunge cu generația care a fost, ea trebuie depășită. E singurul obiectiv care stă în picioare. Să facem o echipă mai bună decât Generația de Aur”, a afirmat Hagi.
Hagi: Mie nu-mi place să pierd!
El a precizat că, dacă va continua la conducerea naționalei, își dorește ca echipa să fie capabilă să joace bine atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă. Hagi i-a remarcat pe Coubiș, Ilie și Eisat, despre care a spus că au demonstrat că pot evolua la prima reprezentativă.
„Echipa națională trebuie să fie deschisă, nu o va închide nimeni, niciodată”, a transmis selecționerul.
Înfrângerea cu Suedia a fost a patra consecutivă pentru România în actualul mandat al lui Hagi. „Mie nu-mi place să pierd!”, a spus selecționerul, care a anunțat că urmează să discute cu conducerea Federației Române de Fotbal despre viitorul său.
Anterior, România pierduse cu Suedia, 1-2 în deplasare, Bosnia, 2-4 pe teren propriu, și Polonia, 0-6 în deplasare.