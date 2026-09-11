Dan Voiculescu lansează o critică dură cu privire la situația economică și politică a României, pe blogul său. El susține că țara se apropie de o criză economică și socială de proporții și cere partidelor parlamentare să renunțe la conflictele politice și la calculele electorale.

În opinia sa, soluția ar fi formarea unui guvern de „responsabilitate națională”, construit pe actuala configurație a Parlamentului și cu un mandat clar, limitat la un singur an.

Voiculescu își argumentează avertismentul prin datele Eurostat. Potrivit acestuia, în trimestrul al doilea din 2026, economia României a înregistrat o scădere de 2% față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, economia Uniunii Europene a crescut cu 1,4%.

Diferența indică, în opinia profesorului, o îndepărtare tot mai accentuată a României de evoluția economică europeană.

„România nu se poate redresa fără un Executiv cu puteri depline. Din contră, cu fiecare zi de blocaj instituțional, problemele cresc exponențial”, avertizează Dan Voiculescu.

Profesorul respinge ideea organizării unor alegeri anticipate în actualul context. El consideră că o nouă perioadă de confruntări politice, promisiuni electorale și cheltuieli orientate către interese de partid ar putea agrava situația unei economii deja vulnerabile.

Pentru a descrie riscurile momentului, Voiculescu folosește imaginea unui autobuz care a scăpat de sub control pe un drum îngust de munte. În timp ce mașina se îndreaptă spre un posibil dezastru, mai mulți „șoferi” se luptă pentru control, iar prăpastia se află de ambele părți.

În acest context, el consideră că politicienii sunt puși în fața „celui mai acut examen de conștiință din ultimii 36 de ani”.

Soluția propusă de Dan Voiculescu este formarea unui Executiv de „responsabilitate națională” sau de „uniune națională”, care să funcționeze timp de 12 luni, între 1 octombrie 2026 și 1 octombrie 2027.

Un astfel de guvern ar trebui să aibă un obiectiv principal: stabilizarea și relansarea economiei, fără ca deciziile sale să fie subordonate intereselor electorale ale partidelor.

Potrivit analizei, dacă România ar reuși să depășească perioada dificilă în acest interval, competiția politică ar putea reveni ulterior în prim-plan, inclusiv în perspectiva alegerilor din 2028.

Mesajul profesorului este că România nu își mai permite prelungirea blocajului politic. În lipsa unei perioade de responsabilitate politică reală, avertizează acesta, țara ar putea ajunge într-o criză economică și socială fără precedent, iar încrederea populației în partide, Parlament și instituțiile democratice ar putea fi afectată profund.