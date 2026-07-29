Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marți un mesaj cu prilejul împlinirii a 32 de ani de la adoptarea Constituției, afirmând că Legea Fundamentală reprezintă un reper legal și moral care garantează drepturile cetățenilor și susține parcursul european al țării.

Mesajul șefei statului a fost publicat pe 29 iulie, zi în care Republica Moldova marchează aniversarea adoptării Constituției din 1994. Maia Sandu a subliniat că documentul stă la baza democrației, a libertății și a protejării demnității cetățenilor, într-un moment în care integrarea europeană rămâne unul dintre principalele obiective ale statului.

În mesajul transmis cu această ocazie, președinta Republicii Moldova a descris Constituția drept „un veritabil legământ între generații”, care leagă idealurile celor care au obținut independența țării de responsabilitatea generațiilor actuale de a construi un stat democratic și prosper.

„Marcăm astăzi 32 de ani de la adoptarea Constituției – un veritabil legământ între generații, între cei care au făurit independența Republicii Moldova, consacrând libertatea noastră, și cei cărora avem datoria să le lăsăm moștenire o țară democratică, pașnică și prosperă”, a transmis Maia Sandu.

Șefa statului a adăugat că, de peste trei decenii, Constituția reprezintă un reper legal și moral, garantând drepturile și protejând demnitatea cetățenilor, indiferent de limba vorbită, locul în care trăiesc sau convingerile lor.

Maia Sandu a evidențiat și faptul că Legea Fundamentală reflectă opțiunea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană.

„Astăzi, Constituția consfințește alegerea noastră de a construi viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Este direcția pe care am ales-o împreună și pe care o urmăm prin munca de zi cu zi. Pentru țara noastră, este unicul drum prin care vom putea păstra pacea și rămâne parte a lumii libere”, a declarat președinta.

Constituția Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994 de Parlamentul de la Chișinău. De-a lungul anilor, unele prevederi au generat dezbateri și dispute politice, cea mai cunoscută fiind cea referitoare la denumirea limbii oficiale.

Articolul 13 făcea inițial referire la „limba moldovenească”, formulare contestată de numeroși specialiști și reprezentanți ai societății civile.

În 2013, Curtea Constituțională a stabilit că Declarația de Independență, care consacră denumirea de „limba română”, prevalează asupra textului Constituției. Ulterior, în 2023, Parlamentul Republicii Moldova a modificat oficial Legea Fundamentală, înlocuind sintagma „limba moldovenească” cu „limba română”.

Aniversarea celor 32 de ani de la adoptarea Constituției a fost marcată prin mesajul președintei Maia Sandu, care a reafirmat rolul Legii Fundamentale în apărarea drepturilor cetățenilor și în consolidarea direcției europene a Republicii Moldova.