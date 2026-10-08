Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, l-a criticat aspru pe primarul orașului New York, Zohran Mamdani, cu ocazia comemorării măcelului comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări islamiste pe 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a peste 1.000 de civili, luarea a peste 250 de ostatici și nenumărate crime de război precum violuri, mutilări și profanări de cadavre.

Mamdani a admis că atacul teroriștilor palestinieni din Hamas și alte grupări jihadiste a fost „oribil”, dar a dedicat o mare parte din declarația sa criticării războiului antiterorist al Israelului în Fâșia Gaza, pe care l-a caracterizat drept un „genocid în desfășurare”, așa cum fac toți politicienii de extremă stânga.

„Mi-aș dori ca primarul «Jihad Mandami» să fi trimis un mesaj precum @realDonaldTrump pentru 7 octombrie. Dar primarul Mayhem trimite salutări și sărutări Hamas”, a spus Huckabee pe X.

La a treia „aniversare” a atacului teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023, organizațiile anti-Israel s-au mobilizat și au participat la demonstrații în toată țara, unele dintre ele fluturând steaguri palestiniene, scandând „trăiască intifada” și lăudând masacrul comis de teroriștii Hamas, potrivit Fox News.

O serie de demonstrații au avut loc în New York, California și alte state - organizațiile din rețeaua Singham organizând mitinguri mai ample pentru acest weekend, programate intenționat în preajma „aniversării”, pentru ei, a măcelului comis de teroriștii Hamas contra israelienilor.

La ora 12:30, organizația „Studenți pentru Justiție în Palestina” de la New York University a avut un evenimen în Parcul Washington Square, ca parte a „Săptămânii Furiei NYU”, și au declarat într-o postare pe rețelele sociale că rămân „neclintiți în angajamentul față de eliberarea Palestinei”.

Separat, demonstranți anti-Israel au ajuns la porțile Universității Columbia la ora 14:00, unde taberele și revoltele au asediat campusul ani de zile după 7 octombrie 2023. În timp ce studenții intrau și ieșeau pe porți, acum păzite de un dispozitiv securitate mare, demonstranții din cadrul „Intifadei Columbia” și alții scandau sloganuri antisemite precum „globalizați intifada” printr-un megafon.

Universitatea Columbia a declarat anterior că „Intifada Columbia” nu este asociată oficial cu universitatea din Ivy League.

La ora 16:00, unele dintre aceleași grupuri care protestau la Columbia s-au deplasat la biroul primarului orașului New York, Zohran Mamdani, de la Primărie, cu steaguri palestiniene fluturând și scandări răsunând în tot districtul financiar din Manhattan.

Mamdani a intervenit miercuri dimineață cu ocazia comemorării, spunând că „suferim alături de numeroșii noștri prieteni și vecini” care se confruntă cu pierderea suferită pe 7 octombrie 2023, dar apoi s-a lansat în noi critici la adresa Israelului, reluând acuzațiile de „genocid în Gaza”.

„Suferința nu a început și nici nu s-a terminat în acea zi”, a scris Mamdani pe X. „În schimb, a continuat prin genocidul devastator și continuu al guvernului israelian din Gaza, în care a ucis peste 74.000 de palestinieni - inclusiv peste 21.000 de copii”, a susținut primarul din New York.

În programul lui Mamdani pentru aniversarea zilei de 7 octombrie, acesta urmează să se întâlnească cu „newyorkezi palestinieni” după o veghe pentru victimele israeliene ale masacrului teroriștilor Hamas.

În California, „Studenții pentru Dreptate în Palestina” (UCLA) s-au mobilizat la Bruin Plaza din campusul din Los Angeles, transmițând mesaje similare unor grupuri separate din întreaga țară. Agitatorii de la UC Davis au sărbătorit atacul terorist, strigând „glorie rezistenței” și referindu-se la măcelul din 7 octombrie ca fiind „aniversarea Potopului Al-Aqsa” (denumirea dată de teroriști atacului).

Evenimentele coordonate și organizate, care au avut loc miercuri, au scos la iveală infrastructura de protest care a alimentat multe dintre manifestațiile anti-Israel din octombrie 2023 încoace, la care au participat constant grupuri susținute de miliardarul comunist Neville Roy Singham, care trăiește în prezent în R.P. Chineză, precum „Forumul Poporului” și „CodePink”.

Marți, „Forumul Poporului” a colaborat cu „Shut it Down 4 Palestine” pentru a pregăti un protest separat, care va avea loc sâmbătă în Parcul Washington Square pentru a se opune a ceea ce propaganda pro-teroriști numește „cei trei ani de genocid continuu din Gaza”, conform postării lor de pe rețelele sociale.

Singham, un american în vârstă de 72 de ani care și-a vândut compania de tehnologie pentru 785 de milioane de dolari în 2017 și care locuiește acum în Shanghai, a canalizat 278 de milioane de dolari către rețeaua largă de organizații non-profit din 2017. Aceste grupuri organizează și participă în mod regulat la demonstrații anti-ICE, anti-Israel și pro-Iran.

Districtul Sudic din New York, unul dintre cele mai puternice districte din țară în ceea ce privește urmărirea penală federală, a deschis o anchetă a marelui juriu privind finanțele lui Singham în iunie. El nu a fost încă acuzat de nicio infracțiune.

O investigație Fox News a dezvăluit că Singham a donat 22,44 milioane de dolari către „Forumul Poporului”. Luna trecută, „CodePink”, care a fost fondată de soția lui Singham, Jodie Evans, a mărșăluit alături de grupuri comuniste și marxiste în semn de protest față de discursul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Psihologul specializat în traume, Dr. Orli Peter, fondatoarea Israel Healing Initiative, o organizație non-profit care oferă tratament de înaltă tehnologie pentru traume persoanelor afectate de masacrul din 7 octombrie, a declarat că demonstrațiile din întreaga țară „manipulează publicul”, transformă comemorarea în armă și diminuează atenția asupra doliului evreilor.

„Demonstrațiile în timp ce evreii sunt în doliu pe 7 octombrie transformă comemorarea în armă”, a explicat Peter. „Acest lucru servește două scopuri pentru activiști: unul este de a manipula publicul prin întreruperea doliului înainte ca empatia să se instaleze asupra suferinței evreilor și responsabilitatea să indice către Hamas.”

„Celălalt este de a arăta putere asupra celor îndoliați, spunându-le: «Chiar și în durerea voastră, în amintirea voastră, în ziua voastră cea mai vulnerabilă, putem invada», a adăugat ea.